Te kimi harikoa i roto i te Warcraft Rumble: He Tirohanga Hou mo te Keemu

Ko te Warcraft Rumble, he keemu e whai ana ki te harikoa ki ia kaitakaro, he maha nga ahuatanga kanorau hei whakatutuki i nga momo taakaro rereke. Ma nga miihini tiaki pourewa me nga mahi kino, kohi paku, aratau whakahau, PvP, guilds me nga whare herehere, he mea pai mo te katoa. Ka taea e nga kaitakaro te hanga i o raatau ope ma te whakamahi i nga hoia, nga makutu, me nga kaiarahi, me te neke atu i te 65 Minis hei whiriwhiri mai. Ka kawea e te keemu nga kaitoro ki te haere ma nga rohe mohio o Azeroth, ia taumata e whakaatu ana i nga wero ahurei me nga miihini.

Ko tetahi ahuatanga whakahihiri o te Warcraft Rumble ko te Arclight Surge, ka taea e nga kaitakaro te purei ano i nga taumata kua oti me te hurihuri hiko. Ko te Heroic Campaign he wero nui ake mo te hunga e rapu ana i te whakamatautau mo o raatau pukenga. Ko nga whare herehere e whakarato ana i nga wero e toru-mapi ia wiki me nga relic e whakanui ana i nga kaha o te kaitakaro. Ko te aratau PvP e tuku ana i nga wa e ono-wiki me nga mapi hurihuri me nga whakarereke, ka taea e nga kaitakaro te whakataetae ki etahi atu me te piki i nga rarangi.

Ko te whakauru ki te roopu tetahi atu huarahi hei whakarei ake i te wheako takaro. Ka taea e nga kaitakaro te mahi tahi me nga hoa mahi, te uru ki nga misioni Arclight Surge me nga whakataetae PvP, ka whiwhi tohu mo nga utu.

Ko te hanga o Warcraft Rumble he maha nga whakamatautau me te whanaketanga. Na te kapa toi i whakaawe mai i te Warcraft III me te Ao o Warcraft, ma te whakamahi tauira, pakiwaituhi, me te VFX hei hanga tauira. I āta mahia te momo toi whakamutunga, me te whakauru i nga momo momo toi kia tutuki ai te ahua rerehua e hiahiatia ana.

Ma te titiro whakamua, he mahere whakahihiri ta te kapa Warcraft Rumble mo te keemu a meake nei. Ko nga kaupeka hou ka whakaatu i nga korero hou, penei i nga kaiarahi hou me nga hoia. Ko te Ragnaros Mini e tino tumanakohia ana ka herea ki te tukunga o te Molten Core Raid, e tuku ana i nga miihini ahurei me nga wero. Kei te mahi ano te roopu ki nga momo keemu mahi tahi, ka taea e nga kaitakaro te mahi tahi me nga hoa rangatira me te uru atu ki nga pakanga epic.

Ko te Warcraft Rumble he keemu ruku me te tipu haere tonu e mau mai ai te koa o Warcraft ki to ringaringa. Tīmatahia to haerenga, hanga to hoia, ka hinga a Azeroth i tenei ra!

FAQ:

1. E hia nga Minis kei roto i te Warcraft Rumble?

Neke atu i te 65 Minis hei kohi i Warcraft Rumble puta noa i nga Whanau ahurei e rima.

2. Ka taea e au te takaro takitahi a Warcraft Rumble?

Ae, ka taea e koe te takaro takitahi i roto i te Warcraft Rumble ma te uru ki roto i nga whare herehere, te purei ano i nga taumata kua oti i roto i te Arclight Surge, me te whai waahi ranei ki nga momo whakahau.

3. Kia pehea te roa o nga kaupeka PvP i Warcraft Rumble?

Ko nga taima PvP i Warcraft Rumble e ono wiki te roa, e tuku ana i nga mapi hurihuri me nga whakarereke kia pai ai nga kaitakaro.

4. Ka taea e au te uru atu ki tetahi guild i Warcraft Rumble?

Ae, ka taea e koe te uru atu ki tetahi guild i Warcraft Rumble. Ka whakaaetia e nga Guild nga kaitakaro ki te mahi tahi me etahi atu, ki te whai waahi ki nga mahi motuhake a guild, me te whiwhi utu.

5. He aha te heke mai o Warcraft Rumble?

Ko te wa kei te heke mai o Warcraft Rumble kei roto i nga taima hou me nga mea hou, te taapiri o te Ragnaros Mini, me te whakawhanaketanga o nga momo keemu mahi tahi mo nga kaitakaro ki te ngahau me o raatau hoa mahi.