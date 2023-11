Te whakauru i te OnePlus AI Music Studio: Wewetehia to Waihanga Waiata

Ko OnePlus, te kaihanga waea atamai rongonui i Haina, kua whakarewahia e ia tana Waiata Waiata AI. Ma tenei taputapu auaha e whakamana nga kaiwhakamahi ki te tito i a raatau ake waiata ma te ngawari, ka whakatuwhera i nga kuaha ki nga wawata puoro whakamiharo. Ma tana hangarau hou, ka taea e te AI Music Studio te hanga kupu whakahihiri, hanumi marie ki nga pao i hangaia e AI, ka maataki i to hangahanga e puta mai ana i roto i nga riipene puoro puoro - kei roto katoa i a koe.

Kua pahemo nga ra o te hanga waiata tawhito. Ko te OnePlus AI Music Studio e whakakotahi ana i te mana o te mohiotanga horihori me to tirohanga toi. Kaore koe e hiahia ki te tango i tetahi taputapu OnePlus kia uru atu ki tenei ahuatanga motuhake, na te mea kei te waatea ki nga kaiwhakamahi Inia me nga tangata Inia.

Na, me pehea e taea ai e koe te hanga i to ake ake ataata puoro? He mahinga ngawari me te mohio. Me timata ma te haina ma te whakamahi i to wahitau imeera, katahi ka uru ki roto i te haerenga o te korero puoro me nga mahi e whai ake nei:

1. Paatohia te 'Waihanga Waiata' ka whiriwhiri i to momo momo pai (rap, hip-hop, EDM; pop ka tata mai), te ahua (koa, hihiko, whaiwhaiaro, pouri), me te kaupapa.

2. Haere tonu ki te tuku tere mo te AI ki te whakaputa i o kupu ahurei.

3. I roto i nga meneti 2-3 e whai ake nei, ka whiwhi koe i nga kupu i hangaia e te AI.

4. Na, kua tae ki te wa ki te hanga i to puoro i te wa e tukutahi ana me te ataata hopu.

5. Ki te hiahia, tikina te riipene waiata puoro whakamutunga ka tohatoha ki runga i o papaaapori pāpori tino pai.

Hei whakarei ake i te hikaka mo tenei ahuatanga hurihuri, kua whakarewahia e OnePlus tetahi whakataetae whakaihiihi mo nga kaiwhakamahi i Inia, Uropi, me Amerika Te Tai Tokerau. Ka whakaaetia kia 100 nga whakaurunga ki ia rohe, ka whai waahi nga kaiuru ki te whakaatu i o raatau pukenga puoro. He maha nga whakaurunga e pai ana; heoi, kotahi noa te urunga mo ia tangata ka uru ki te taonga. Ko te mutunga o te tuku mo te whakataetae ko te 5pm IST a te Hakihea 17.

Te tirotiro i nga mea mutunga kore ka tukuna e OnePlus AI Music Studio me te whakaputa i to mana toi. Tukuna o mahi toi puoro kia rewa, kia mau i te ao ki o hanga ahurei.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. Kei te waatea te OnePlus AI Music Studio ki te ao katoa?

Ae, OnePlus AI Music Studio e waatea ana ki nga kaiwhakamahi i Inia me waho o te motu. Kaore e herea ki tetahi rohe motuhake.

2. Me whai taputapu OnePlus ahau hei whakamahi i te AI Music Studio?

Kao, kaore koe e hiahia ki te pupuri i tetahi taputapu OnePlus ki te uru me te whakamahi i te AI Music Studio. E waatea ana ki nga kaiwhakamahi katoa ahakoa o raatau tohu atamai.

3. Me pehea e uru ai ahau ki te whakataetae OnePlus AI Music Studio?

Hei whakauru atu ki te whakataetae OnePlus AI Music Studio, hanga noa i to ataata puoro ma te whakamahi i te taputapu ka tukuna to urunga i mua i te wa mutunga. Ka kitea nga korero whakataetae katoa i runga i te paetukutuku OnePlus.

