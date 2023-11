Ko Microsoft Stock Hits Record High as OpenAI Shakeup Sends Shockwaves

I piki ake nga taonga a Microsoft i nga wa katoa i te Mane i muri i te purongo ka uru atu a Sam Altman, Tumuaki o mua o OpenAI, ki a Microsoft ki te arahi i tetahi roopu rangahau AI hou i te taha o te kaiwhakarewa takirua a Greg Brockman. Ko te nekehanga ohorere i puta he ngaru i roto i te ao hangarau, miharo nga kaitoi umanga me nga kaipupuri moni.

Ahakoa kaore ano kia whai mana te mahi i waenga i a Altman me Microsoft, ko nga kaitätari me nga tohunga e kii ana he wikitoria nui mo te roopu hangarau. Ko te kaiwhakahaere o te RBC Capital Markets a Rishi Jaluria i kii he "whakapae nui mo Microsoft," e whakaatu ana i te ingoa o Altman hei matakite AI.

Kei te mau tonu nga awangawanga mo te paheketanga o te koretake o OpenAI ki te pakihi a Microsoft mo te wa poto, ina koa mo nga ratonga kapua Azure a Microsoft, i whakamahia e OpenAI. Heoi, e whakapono ana nga kaitätari ko te kawe mai i a Altman me tana kapa i runga i te waa ka pai ake te hua mo Microsoft mo te wa roa.

Ko te utu o Altman raua ko Brockman ka tuu a Microsoft hei kaituku mahi mo nga miihini AI whakangao, hei whakakaha ake i tana kaiarahi i te mara. I tetahi atu taha, kei te raru a OpenAI me nga ru i muri mai, e whakaatuhia ana e te reta i hainatia e te neke atu i te 500 nga kaimahi e akiaki ana i te poari kia rihaina, ka anga atu ranei ki nga rihainatanga papatipu.

Ka kitea e nga kaipakihi me nga kaitätari he painga rautaki nui tenei mo Microsoft, na te mea ehara i te mea e pupuri ana i a raatau mahere hua AI engari he whakataetae nui hoki mo nga whakaoho AI me te Google DeepMind.

Ko te hua o enei whanaketanga, ka kati nga hea Microsoft i te $377.44 i te Mane, neke atu i te 2%. Ko te tauhohenga pai o te maakete e whakaatu ana i te maia ki te kaha o Microsoft ki te pupuri i tana tuunga hei rangatira mo te waahi AI, ahakoa te pakarutanga o OpenAI tata nei.

FAQ

He aha te OpenAI?

Ko OpenAI tetahi taiwhanga rangahau mohio mohio hangai i hangaia me te kaupapa ki te whakarite kia whai hua te mohiotanga whanui (AGI) ki nga tangata katoa. Na Sam Altman raua ko Greg Brockman i whakatu.

He aha te AI whakatipu?

Ko te AI Generative e tohu ana ki te mara o te matauranga hangai e aro ana ki te hanga tauira, algorithms, me nga punaha e kaha ana ki te whakaputa i nga mea hou me nga mea taketake, penei i nga whakaahua, tuhinga, waiata ranei.

He aha te Microsoft Azure?

Ko Microsoft Azure he papaa rorohiko kapua me te ratonga e tukuna ana e Microsoft. Ka whakarato i te whānuitanga o nga ratonga kapua, tae atu ki nga miihini mariko, te rokiroki, te tātari, me te kaha AI, hei awhina i nga pakihi ki te hanga, ki te tuku, ki te whakahaere i nga tono me nga ratonga.

He aha te paanga o te utu o Sam Altman ki nga taonga a Microsoft?

Ko te utu o Sam Altman e kiia ana he whanaketanga pai mo Microsoft, na te pikinga o te maia o te kaipakihi me te pikinga o te utu kararehe o te kamupene. Ko te ingoa o Altman hei matakite AI me te painga rautaki i riro i a Microsoft me tana taapiri atu ki te roopu e kiia ana ko nga mea e whai waahi ana ki tenei tauhohenga pai o te maakete.