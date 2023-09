Ka huraina e Wahoo te Kaiwhakangungu Turbo Kickr Move Hou me te Huringa Paihikara Kickr

Ko Wahoo, te waitohu hangarau paihikara o roto, kua panuitia te tukunga o nga hua hou e rua: te kaiwhakangungu turbo Kickr Move me te Kickr Bike Shift paihikara atamai. Ko te Kickr Move kei te tihi o Wahoo's Kickr smart turbo trainer me te whakanui i nga kaha motini hou e whai ana ki te whakarato i te ahua o te tere tere me te whakapai ake i te whakamarie o te kaiwhakamahi, te utu mo te $1,599.99 USD. I tetahi atu taha, ko te Kickr Bike Shift kei raro i te Kickr Bike V2 me te whakangawari i etahi mahi, te utu $2,999.99 USD.

Kei roto i te Kickr Move tetahi 'ara kaha' e waru-inihi e taea ai e te taputapu kaiwhakangungu turbo matua te paheke whakamuri me te whakamuri i runga i te ara kopiko, e whakarato ana i te iti o te nekehanga taha-ki-taha. Ma tenei ka taea e te pahikara te haere noa i nga wa whakangungu, ka whakaiti i te ngenge me te whakapai ake i te pai katoa. Ka taea te maukati te ara retireti mo te kawe ngawari me te eke paihikara. Hei hono i te Kickr Move me te Kickr Climb, ka hiahiatia he taapiri taputapu taputapu engari ka taea te hoko motuhake.

I runga i nga korero, ka tukuna e te Kickr Move te Nihokikorangi, ANT +, me te hononga WiFi, me te tika o te mana ki roto i te 1%. Ka taea e ia te hapai i te aukati teitei o te 2,200 Watts me te awhe rōnaki whaihanga -10% ki te 20%. Kei roto hoki nga ahuatanga penei i te ERG Easy Ramp me te Race Aratau mo nga wheako whakangungu whakarei. Ka tae mai te Kickr Move me te rīpene 11-tere SunRace 11-28T, koinei tonu te whiringa pai i waenga i nga kaiwhakamahi Wahoo.

Mo te Kickr Bike Shift, he pai ake te utu paihikara atamai me te anga rino me te 40kg te taumaha. Ka tukuna e ia te 2200 Watts o te aukati, te hononga WiFi, me te tika o te inenga hiko i roto i te 1%. Kaore i rite ki te Kickr Bike V2, karekau he mahi honga, he ahua koretake ranei a te Kickr Bike Shift. Heoi, ka mau tonu te punaha whakatikatika e rima-ira, te tatūnga-a-taupānga, me nga huringa me nga paatene ka taea te whirihora.

Ko te Kickr Move me te Kickr Bike Shift e waatea ana mo te hoko tonu. Ko te Kickr Move te utu mo te $1,599.99 USD, ko te Kickr Bike Shift te utu $2,999.99 USD ka timata te tuku i te mutunga o Mahuru.

Rauemi:

– Ka hurahia e Wahoo te kaiwhakangungu turbo Kickr Move me te Kickr Bike Shift (Cyclingnews)