Ko te Vivo Pad 3 e kiia ana ko te MediaTek Dimensity 9300 mo te Mahinga Tohu

Ko nga kaiwhaiwhai hangarau me nga kaiwhaiwhai Vivo e tatari ana mo te huringa whakarewanga e haere mai ana mai i te waitohu atamai rongonui. Ko nga korero e kii ana kei a Vivo he rarangi whakaihiihi o nga hua kei roto i nga mahi, tae atu ki nga waea takai, nga taputapu rangatira, me te maha atu. Ko tetahi o nga taputapu e tino tumanakohia ana ko te papa Vivo Pad 3, a ko nga tohu hou mai i tetahi tohutoro rongonui kua whakamarama i ana korero matua.

E ai ki te panui a Tipster Digital Chat Station i runga i Weibo, ko te Vivo Pad 3 ka mau ki te MediaTek Dimensity 9300 SoC. Kei te rongonui tenei chipset mo ana mahi teitei, a, ka whakatauhia te papa hei hua tohu-nui. Ko te Dimensity 9300 kua hanga ngaru i roto i te umanga hangarau na te mea ka whakakahangia e ia nga waea atamai Vivo X100 me X100 Pro kua hura tata nei, he waahanga o nga raupapa tohu hou a Vivo.

Ahakoa kaore i tukuna e te kaiwhakatakoto korero etahi atu korero mo te Vivo Pad 3, he mea tika kia whakahuahia ka tukuna te papa ki te taha o te tauira Vivo X100 Ultra i te Paenga-whawha 2024. Ko te X100 Ultra e kiia ana ka tukuna e te Snapdragon 8 Gen. 3 SoC, e tohu ana ko te Vivo Pad 3 he taputapu kaha me te whakakii i nga ahuatanga.

Ko te rautaki tuku mo nga taputapu a Vivo e haere mai ana kare tonu i te maarama. Ahakoa tera pea ka panuitia te Pad 3 i te taha o te X100 Ultra, X Fold 3, me te X Flip 2 i roto i te huihuinga whakarewatanga ano, kaore ano kia whakapumautia. Ko te hunga kaingākau ki a Vivo me te hunga hihiko hangarau e tohutohuhia ana kia noho mataara mo etahi atu whakahou.

