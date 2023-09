Te Maramatanga ki te UPI: Ko te Kaihuri keemu i roto i te Rauwiringa Kaiao Utu Mamati o Inia

I nga tau tata nei, kua kite a Inia i te huringa nui i roto i tana rauwiringa kaiao utu, me te kaha haere o nga whakawhitinga matihiko. Ko tetahi kaitakaro nui i roto i tenei huringa ko te Atanga Utu Whakakotahi (UPI), he punaha i whakarereke i te ahua o nga mahi a nga Inia. I whakarewahia e te National Payments Corporation o Inia (NPCI) i te tau 2016, kua puta a UPI hei kaihuri keemu, e taea ai te utu i nga wa-waa tonu ma nga taputapu pūkoro.

Ko te ataahua o te UPI kei roto i te ngawari me te ngawari. Ka taea e nga kaiwhakamahi te hono i nga putea peeke maha ki te tono pūkoro kotahi, te whakakotahi i nga ahuatanga peeke maha, te arataki putea kore, me nga utu a nga kaihokohoko ki te papa kotahi. I tua atu, ka awhina i nga tono kohinga 'Peer to Peer' ka taea te whakarite utu. Ka mahi te punaha 24/7, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakahaere i nga whakawhitinga putea i nga wa katoa o te ra, o te po ranei.

I tua atu, ko te mahi tahi a UPI tetahi atu waahanga e wehewehe ana. Ka taea e nga kaiwhakamahi te whakawhiti i nga roopu e rua, ahakoa he tangata takitahi, he pakihi, he kawanatanga ranei. Ka toro atu tenei mahi tahi ki nga peeke katoa me nga kaiwhakarato ratonga utu, ka waiho hei turanga mo te ao katoa.

Ko te whakaurunga o te UPI kua whakahekehia nga utu mamati i Inia. I mua i tana whakarewatanga, he iti noa nga utu mamati ki te hunga whai kaari nama, nama nama ranei. Heoi, na te UPI i taea e te tangata he putea putea me te waea pukoro kia uru atu ki te ohanga matihiko. He nui te paanga o tenei ki te whakaurunga putea, kua uru mai nga miriona o nga Inia kore putea me te kore putea ki roto i te punaha putea okawa.

I tua atu, kua whai waahi nui a UPI ki te whakatairanga i te ohanga kore moni. Na roto i te whakarato i tetahi huarahi haumaru me te pai ki te moni, kua awhina i te whakaiti i te whakawhirinaki ki te moni tinana. He mea nui tenei i roto i te whenua penei i Inia, ko te putea te nuinga o te ohanga.

Mo te nui o nga tauwhitinga, kua kite a UPI i te tipu o te taunga. E ai ki nga raraunga mai i te NPCI, ko nga whakawhitinga UPI i whiti ki te 2 piriona i Oketopa 2020, he tohu mo tona whakaaetanga whanui. Na te piki haere o te urunga o nga waea atamai me te hononga ipurangi, me te aki a te kawanatanga ki te whakarorohikotanga.

Heoi, ahakoa he nui nga mahi a te UPI, ehara i te mea he wero. Ko nga take penei i nga rahunga tauwhitinga, nga mahi tinihanga, me nga awangawanga mo te tūmataitinga raraunga kua puta hei aukati huarahi. He mea nui kia whakatikahia e nga mana whakahaere enei take kia mau tonu ai te tipu o te UPI.

Hei mutunga, he tino huri keemu a UPI i roto i te rauwiringa kaiao utu mamati o Inia. Ko te ngawari, te ngawari, me te whakaurunga kua paingia e nga kaiwhakamahi. I a Inia e haere tonu ana ki te whakarorohikotanga, ko te whakaaro ka whai waahi nui ake a UPI ki te hanga i te whenua putea o te whenua. Ahakoa nga wero, he pai te ahua o te wa kei te heke mai o UPI, a kua whakaritea ki te tautuhi ano i nga mahi a nga Inia i nga tau kei te heke mai.