Ka anga a Google ki te Whakawa mo nga whakapae mo te tukino i te mana Monopoli

Kei te haria a Google e te kawanatanga o Amerika ki te kooti, ​​e whakapae ana i te tangata nunui o te ao hangarau mo te tukino i tana mana whakahaere i roto i te umanga miihini rapu. Ko te whakawakanga, e tohu ana i te keehi tuatahi a te kawanatanga i roto i nga tau tekau me te tuatahi i te tau o te ipurangi hou, ka timata i te Rātapu i Washington, DC

Kei te ngakau o te keehi a te Tari Ture ko te kereme na Google i whakarite ana mahi pakihi kia mohio ai koinei te miihini rapu tuatahi ka kitea e nga kaiwhakamahi ina uru ana ratou ki o raatau waea, tirotiro paetukutuku ranei. E tohe ana te kawanatanga ko te whainga a Google ko te whakakore i te whakataetae me te pupuri i tona mana rangatira.

I kii te Roia Tianara o mua a William Barr i te whakawakanga he whakaeke i te mana o Google i runga i te ipurangi, e pa ana ki nga miriona kaihoko, panui, pakihi iti, me nga kaipakihi. I muri i nga tau o te whakarite, tae atu ki te whakaputanga miriona wharangi tuhinga me nga tuunga mai i nga tangata 150 neke atu, ka tae ki te whakawakanga.

Ko te hua o tenei whakamatautau tohu ka whai paanga nui ki te umanga hangarau me te ipurangi katoa. Ka werohia te kaha o nga kamupene hangarau ki te whakahaere i nga hua ka whakamahia e te tangata ia ra. Ki te angitu, ka huri pea i te mahi a nga tangata roroa hangarau me te whai paanga tika ki te mahi a te ipurangi.

Ko Google, kei te pupuri i te 90% o te maakete miihini rapu a Amerika me te uara ki te $1.7 trillion, e kii ana ko tana hua rapu he pai ake i ona kaiwhakataetae. E kii ana te kamupene ko nga kaiwhakamahi e whiriwhiri ana ki te whakamahi i a Google i runga i te hiahia, na te mea he ngawari te huri ki te miihini rapu rereke i tenei wa hou.

Kei te maumahara tenei keehi ki te keehi whakahē i te tau 1998 ki a Microsoft, i toa ai te Tari Ture. Ko nga ritenga i waenganui i nga keehi e rua me o raatau hua ka taea e te tini te titiro ki te keehi a Microsoft hei mahere mo te whakaeke i nga tangata nunui o enei ra.

Ko te keehi a te kawanatanga ki a Google e aro ana ki nga mahi motuhake a te kamupene me nga kaihanga waea pera i a Apple me Samsung, me nga kaitirotiro paetukutuku pera i a Mozilla. Ko enei whakaaetanga ka whakarite ko Google te miihini rapu taunoa i runga i te nuinga o nga taputapu, e kii ana he aukati i te whakataetae me te aukati i te noho mai o nga kaiwhaiwhai iti.

Hei nga wiki e haere ake nei, ka puta te whakawakanga, a ka whakatauhia e te whakatau te heke mai o te umanga hangarau. Ahakoa he aha te putanga, ko tenei keehi rongonui he tohu tino nui ki te whakatika i nga hihiko hiko i roto i te waahanga hangarau.

