Te Maramatanga ki te Hiranga o te Tautoko Hauora Hinengaro i roto i nga Whare Wananga

I pa he aitua ki te hapori o Te Whare Wananga o New Hampshire i a ratou e tangi ana mo te mate o tetahi tauira i mate i te whakamomori i te Rātapu. Ko te tauira, he teina i roto i te Kareti Pakihi me te Ohaoha a Peter T. Paul, i whakaahuahia e nga rangatira o te kura he hoa piripono me te ngakau aroha i whai paanga pai ki te hapori UNH. Ka tino raru te hapori o te puni i te wa e takatu ana nga tauira ki te wehe atu mo te hararei mihi i tenei wiki.

I muri mai i tenei huihuinga kino, i whakanui te Perehitini o UNH James W. Dean Jr. i te hiranga o te tautoko i nga tauira kei te pouri pea. I whakatenatena ia i nga kaiako kia mohio ki te pouri e pa ana ki te maha o nga akonga me te tuku ngawari ki nga kawenga matauranga. Kei te hono te whare wananga ki te whanau o te tauira, ka tuku korero mo nga mahi whakamaumaharatanga a tona wa.

Ko te Tumuaki o te Tari Pirihimana o Durham, a Rene Kelley, i whakapumau i te mate he whakamomori me tana whakapumau kaore he mahi kino e whakapaetia ana. Kei te haere tonu te whakatewhatewha.

I runga i te mohio ki te hiahia mo te tautoko me te tohutohu i nga wa penei, e waatea ana nga Ratonga Hinengaro me te Tohutohu me te Kaupapa Awhina Kaimahi ki nga akonga, manga me nga kaimahi. He mea nui kia toro atu te tangata ki te rapu awhina mena kei te pouri, kei te pouri ranei.

Nga Uiraa Ui:

P: Me pehea e taea ai e nga akonga te whakapā atu ki nga Ratonga Hinengaro me te Tohutohu UNH?

A: Ka taea e nga akonga te toro atu ki te Ratonga Hinengaro me te Tohutohu i (603) 862-2090 mo te tautoko.

P: Me pehea e uru atu ai nga kaimahi me nga kaiako ki te Kaupapa Awhina Kaimahi i UNH?

A: Ka taea te toro atu ki te Kaupapa Awhina Kaimahi (800) 424-1749.

P: Kei te waatea nga waea awhina mo nga raru mo te motu mo te tautoko tere?

A: Ae, ka taea te whakapā atu ki te National Alliance on Mental Illness (NAMI) hotline i 800-950-NAMI (6264), te National Suicide Prevention Lifeline i 800-273-TALK (8255), me te National Crisis Line i 1- 833-710-6477. Ko enei raina raru ka awhina wawe me te arahi mo te hunga e mate ana.