Te Taone o Niu Ioka Ka Whakataa he Utu mo nga Burger o te Po i runga Uber Eats

Ka timata i tenei wiki, ka utu nga kainoho o te taone nui o New York ki te utu iti mo o ratou hiahia mo te pakiri i te po i roto i te Uber Eats. Kei te tukuna e te ratonga tuku kai rongonui he utu $2 hei whakautu ki nga whakaritenga utu iti mo te taone nui mo nga kaimahi tuku. Ko te nekehanga i puta mai i muri i te ngana ture kaore i angitu a Uber me etahi atu ratonga tuku taupānga ki te wero i te ture.

Ko New York City te tuatahi i roto i te motu ki te whakatu i te reiti utu iti mo nga kaimahi tuku kai kai-a-taupānga i te marama o Hurae. I mua, ko enei kaimahi i kiia he kaikirimana motuhake, a, kaore i hipokina e nga tiaki mahi, tae atu ki te utu iti. E ai ki te ripoata a te Tari Kaihoko me te Tiaki Kaimahi o NYC, i mua i te whakatinanatanga o te utu iti, ko nga kaimahi tuku tono i te taone nui e whiwhi $11.12 ia haora me nga tohutohu i muri i nga whakapaunga.

I tukuna e Uber, Grubhub, me DoorDash tetahi whakawakanga mo te taone nui hei aukati i nga whakaritenga utu hou, me te kii ka piki ake te utu o nga ota mo nga kaihoko. Heoi, i paopaohia ta ratou wero ture e Tiati Nicholas Moyne o te Kooti Hupirimi o te kawanatanga o New York, a, i tautokohia e te kooti piira.

Ahakoa i kii te ratonga tuku a Uber i te 18.2% o te moni hua i te hauwhiti tuatoru, ko etahi atu ratonga tuku tono pera i a DoorDash i pa ki te $75 miriona. He rereke nga hua putea o enei papa tuku tuku.

I tua atu i te utu tuku hou, ka taea e nga kaihoko Uber Eats i New York City te tuku noa i muri i te tukunga o te ota. Ka whakamanahia te utu iti e whakamanahia ana, a ko nga kaimahi tuku he iti ake te utu ka whiwhi rerekee ia Rāpare.

Ahakoa tenei utu hou ka pouri etahi o nga kai kai i te po, he huarahi ki te utu tika mo nga kaimahi tuku. Ko te utu iti rawa e whakarite kia kore enei kaimahi e uaua ki te whai oranga i a ratou e mahi ana i nga kainoho hiakai o te taone nui.