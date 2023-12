Ko nga whakapaunga a nga kaihoko ka pa ki te arai i te pikinga o nga taumahatanga nama

Ko te paheketanga nui o nga whakapaunga a nga kaihoko kei te raru nui ki te ohanga o Amerika, e ai ki te tohunga ohaoha a Carl Weinberg. I whakawhirinaki nui nga kaihoko ki nga kaari nama ki te putea i a raatau whakapaunga, na te nui o nga reiti huamoni kua kore e taea te whakahaere. Ko tenei ahuatanga ohorere ka arahi ki te whakakore i nga whakapaunga a nga kaihoko a te tau e haere ake nei.

Ko te whakatupato a Weinberg kei te oho ake nga kaihoko ki te tino kino o ta ratou nama kaari nama me te taumaha o nga reeti huamoni e pa ana ki a raatau. Ko te nui haere o nga hara i runga i nga kaari nama, e ai ki nga korero a te New York Federal Reserve, e tohu ana kei te timata nga kaihoko ki te raruraru moni. Ahakoa kei te timata tonu nga moni whiwhi moni, kaore e ranea ki te utu i nga taumahatanga nama. He tino whakaraerae te rängai whare me nga kaari nama a nga kaihoko, a kei te aro turuki a Weinberg i tenei tupono ka heke.

I tetahi atu taha, ko Monica Defend, te upoko o te Amundi Investment Institute, he nui ake te whakaaro pessimistic. E matapae ana ia he paheketanga hangarau ki Amerika i roto i te hauwhiti tuatahi me te tuarua o tera tau. E whakapono ana a Defend ko te kaihoko o Amerika, kua pau i a raatau moni penapena, ka whiua e te whakakaha i nga tikanga putea. I te mea ka puhoi te kai me te whakamatao o te maakete mahi, ka kaha ake te paheketanga.

Ahakoa te ekenga o te ohanga o Amerika ki te "taunga ngawari" na roto i nga piki reiti huamoni, ko te tirohanga mo te 2024 kei te noho koretake. Kei te whakatupato nga Kai-Rautaki ka roa pea nga paanga o nga reiti teitei ake, karekau hoki e matapae. I tua atu, kaore pea i te rawaka te whakangaonga whakangao mai i nga kaupapa a te kawanatanga ki te hinga i te hekenga o te kai.

Ko te ohanga o Amerika kei te kaha tonu ki te whakataurite ki etahi atu ohanga nui, engari ko te huarahi o naianei mo nga whakapaunga a nga kaihoko ka puta he awangawanga. I te paunga o nga moni penapena me te heke o nga reiti penapena, ka kore e tino mohio te kaha o te kaihoko US ki te pupuri i nga taumata whakapaunga o mua. Ko te tau e whai ake nei he mea tino nui ki te whakatau mena ka taea e te ohanga te karo i te paheketanga, ka pa atu ranei ki nga Headwinds nui.