Twitch Whakahōu Kaupapahere mo te Ihirangi Ahupuku

Ko Twitch, te papa roma ora na Amazon, i whakarereke i ana kaupapa here e pa ana ki nga korero moepuku. Ko nga aratohu hou e kii ana ko etahi momo momo korero mo te moepuku i rahuitia i mua ka whakaaetia inaianei mena ka tika te tapanga.

I raro i nga ture kua whakahoutia, ka whakaaetia inaianei nga whakaahuatanga o te ahua toi penei i te tuhi, te pakiwaituhi, te whakairo ranei e whakaatu ana i nga "uu e whakaatu ana i nga wahine me/ranei ira, i te reke ahakoa he aha te ira tangata" ka whakaaetia inaianei mena ka tapaina e nga Kaihanga te ihirangi kei roto he moepuku. kaupapa. Heoi, kei te rahuitia tonutia nga mahi moepuku me te titoo.

I roto i te panui rangitaki, i kii a Twitch ko tenei huringa i roto i nga kaupapa here i mahia hei whakautu i nga urupare a te hapori toi i runga i te papa. I whakaae te kamupene he here rawa te kaupapa here o mua me te kore e whakaaro ki te paanga o nga kaupapa toi.

Me tohu ko Twitch kare e whakaae kia noho tahanga katoa nga awaawa. Heoi, ko nga mea e whakaatu ana i nga u, i te reke, i te rohe pelvic ranei, tae atu ki te tuhi tinana me te peita tinana i runga i nga u e whakaatu ana i te wahine, i te reke ranei, ka whakaaehia me te tapanga Kaupapa Ahuru. I tua atu, ko nga kanikani penei i te twerking, te huri, me te kanikani pole ka whakaaetia inaianei kaore he tapanga.

Ko te kaupapa here a Twitch kare tonu i te rerekee mo nga keemu e aro nui ana ki te noho tahanga, ki te karekau, ki te tutu moepuku ranei. Ko enei momo keemu kei te aukati tonu. Mo nga keemu e whakaatu tahanga ana, he rawaka te tapanga Whakar

I whakaurua e te papaaahuri-a-roto nga Tapanga Whakar Ma te whakaahei i te tapanga tika mo nga ihirangi moepuku ma te whakamahi i nga CCL, e whakapono ana a Twitch kua kore e tika etahi o nga here o mua.

I tua atu, me tino whakaae nga kaimakitaki i mua i te maataki i te roma kua tapaina he Tapanga Whakarōpū Ihirangi. Ka kore a Twitch e whakatairanga i nga roma ora me nga tapanga e tohu ana i nga Taakaro, te haurangi, te nui o te whakamahi tupeka, te tutu me nga whakaahua whakairoiro, te petipeti, me te kaupapa moepuku hoki/ranei i runga i te whaarangi na te ahua o te tirohanga o enei kaupapa.

Ko nga kaiwawao karekau ki te tono i te Tapanga Whakarōpū Ihirangi tika ka whiwhi whakatupato, ka tukuna e Twitch te tapanga tika mena e tika ana. Ko nga hara tukurua ka puta he raka tapanga rangitahi engari karekau e arai ki te whakatarewa.