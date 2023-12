Warhammer Tapeke Warhammer 3 DLC e anga ana ki te Whakamuri, Ma te Huihuinga Hangahanga te kawenga

Whai muri i te tukunga o te Tapeke War Warhammer 3 DLC, Shadow of Change, Creative Assembly kua tae mai nga whakahee mai i nga kaiwhaiwhai kēmu rautaki mo te utu nui me te ihirangi o te DLC. Hei whakautu, ka whakaae te taiwhanga i ona he, ka kawe i te kawenga mo nga take i whakaarahia. Kua whakapāha a Creative Assembly ki ona kaiwhaiwhai me te oati ka whakatikahia.

I roto i tetahi korero, ko Roger Collum, te perehitini tuarua o Creative Assembly, e whakaatu ana i te pouri o te taiwhanga: "He marama uaua kua pahure, a ka mohio matou kua he matou i te wa e pa ana ki to maatau hononga ki a koutou katoa. He korerorero tonu a roto mo te huarahi e hoki ai tatou ki te whenua pakari. Ko te mea marama ko te mea ehara i te mea ngawari, me te wa me te whakapau kaha.

Ko te whakamarama ano a Collum ko nga Atarangi o te Huringa "kaore i tutuki nga tumanako mo te ahua o te DLC." Ko te mutunga, kua whakaritea e te taiwhanga he whakahou nui mo te DLC i te Hui-tanguru 2024, ka waatea ki nga kaitakaro Tapeke War Warhammer 3 kaore he utu. Heoi, na te hiahia ki te whakatika i nga hapa o mua, kua roa te tukunga o nga Torona o te pirau DLC ki te Paenga-whāwhā 2024. Kei te hiahia a Creative Assembly ki te whakarite kia tutuki nga tumanako a nga kaiwhaiwhai me te whakarato i nga mea e tika ana mo ratou.

I tua atu i nga awangawanga DLC, ka whiwhi nga kaitakaro Tapeke War Pharaoh i tetahi moni whakahoki, na te mea kua tangohia etahi momo putanga o te keemu mai i te hokonga i runga Steam. Ko te utu o te keemu kua heke iho ki te $39.99 / £29.99, a ko nga kaitakaro i hoko i te keemu i te utu o mua ka whakahokia mai ano. I tua atu, kua whakakorehia nga putanga deluxe me te Dynasty o Total War Pharaoh, ka waiho kia kotahi anake te putanga hei hoko.

Ka whakatau a Collum i te korero ma te whakahoki ano i te whakapaha a te taiwhanga me te whakaae ko nga hapa i mahia he kawenga roopu. Ka whakapumau te Creative Assembly ki nga kaiwhaiwhai kei te whakarongo ratou me te pono ki te whakatika i te ahuatanga.

