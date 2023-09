Ko nga Heists ipurangi e rima nga mahi moni GTA o nga wa katoa

He mea nui te moni i roto i te Grand Theft Auto (GTA) Online, a ko te kaipahua tetahi o nga huarahi tere me te whai hua ki te whiwhi miriona. I roto i tenei tuhinga, ka tirotirohia e matou nga kaipahua GTA Online e rima e mahi moni ana:

5) Te Raruraru o Bogdan: Ko tenei heist he wahanga o nga mahi Doomsday Heist me te hiahia kia rua ki te wha nga kaitakaro. Me kuhu tetahi kapa i tetahi waka ruku, ko tetahi atu hei uhi ma te whakamahi i te Mammoth Avenger a GTA Online. Ko te utu mo te Bogdan Problem kei te tata ki te $1,425,000 mo te uaua noa.

4) Te Mahi Paerewa o te Moana-nui-a-Kiwa: I whakauruhia tenei ahuatanga tahae peeke matarohia i te tau 2015. E wha nga kaitakaro ka uru ki nga ahuatanga tino tupono me nga pakanga me nga kaihopu kaipahua. Ko te utu mo The Pacific Standard Job he $750,000 mo te Easy, $1,500,000 mo te Normal, me te $1,875,000 mo te uaua uaua.

3) Te Huringa Maminga: Ko tetahi o nga mahi a The Doomsday Heist, ka taea e te rua ki te wha nga kaitakaro te whakaoti i tenei kaipahua. Ahakoa te roa, ka tukuna he utu mo te $1,800,000 mo te uaua Normal me te $2,250,000 mo te uaua uaua.

2) Te Taimana Casino Heist: Ko tenei heist, kua taapirihia i te mutunga o te 2019, me whakatu e nga kaitakaro he Arcade. E toru nga huarahi e tukuna ana: Silent and Sneaky, Big Con, Agressive ranei. Ko te utu teitei o te $3,619,000 ka taea te whiwhi ma te pahua i nga Taimana i runga i te uaua uaua.

1) Te Cayo Perico Heist: Kaore i rite ki era atu, ka taea te takaro takitahi tenei heist. Ka tu ki te Moutere o Cayo Perico me te hiahia he Diamond Casino Penthouse me te waka moana Kosatka. Ko te utu tuatahi kei runga i te whaainga, me te Panther Statue e tuku $4,089,152 mo te uaua Hard.

Ka whakawhiwhia e enei heist ki nga kaitakaro nga whai waahi ki te kohi taonga i roto i te GTA Online. Source: Te matauranga me te wheako i roto i te keemu.