Maharahara ki te tuku iho a David Correll

Hakihea 6, 2023– Ka poroporoaki a Toms River ki tetahi tohu pono no te mea kua mate a P. David Correll, e kiia nei ko "Reo o nga Inia," i tenei Rahoroi kua hori. Ko nga paanga o Correll ki te hapori, otira ki te Kura Tuarua ki te Tonga, e kore e taea te whakahua. Hei kaiwhakaako, hei whakahihiri, hei hoa hoki, he awe nui tana ki te oranga o te tini o nga akonga.

E 43 tau te roa o te mahi a Correll ki te Tonga, i tohuhia e tana pumau tonu ki te hitori me te pupuri i nga tikanga tuku iho. Ko ana mahi i awhina i te whakapumau i nga tikanga pumau penei i te Wiki Matua, te Pere Toa, me te Tohu Kaiwhaiwhai Tino.

I maumahara te Tumuaki Mike Citta mo te hiranga o Correll, me te whakaatu i te ahua o te kaiako kua mate nei te tino kanohi o te kura. “Ahakoa te tumuaki, i whakaroa ahau ki a Mr. Correll. Ko ia te reo, te kanohi, te wairua o te Tonga. Ko tana paanga ki tua atu o te akomanga, he pai te awe i te tini o nga akonga me nga tangata takitahi. Ki taku whakaaro ko ahau ano te waimarie kua uru ahau ki tetahi o ratou. Ka tino ngaro ia.

Ko nga taonga tuku iho a Correll kei tua atu i nga rohe o te kura. I te raumati o te tau 2021, i tuhia e Amanda Fear me Joanna Sabato Eisman he mihi whakaihiihi ki te whakanui i ana takoha ki te wairua Inia. He tohu tenei mo te aroha me te mihi nui ki a Correll. E faahaamana‘o nehenehe mau te reira no te faufaaraa ia faaite i to tatou mauruuru no vetahi ê a vai noa ’i ratou i pihai iho ia tatou.

I roto i te ao matihiko, i puta te paanga o nga whakaakoranga a Correll ki tua o nga pakitara o te kura. He wharangi Pukamata i whakatapua ki te whakapuaki i nga korero me nga maharatanga ki a ia kua noho, e whakaatu ana i te hohonutanga o tana paanga ki te oranga o te hunga i tutaki ki a ia.

He uaua ki te whakamaarama i te paanga hohonu o David Correll ki te awa o Toms, ina koa ki te Kura Tuarua ki te Tonga. Ehara ia i te reo noa; he kaiwhakaako, he kaiawhina, he hoa hoki. Ahakoa tana ngaronga ka waiho he korekore i roto i te hapori, ka mau tonu tana taonga tuku iho hei whakahihiri i nga reanga kei te heke mai. Ka maumaharatia tonutia a Correll mo tona kaingākautanga, tona piripono, me tana ngakau nui ki nga tauira i mahi ai ia.