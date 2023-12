Tātaritanga: A New Era of Technology in Education

Whakarāpopototanga: Ka tirotirohia e tenei tuhinga te paanga hurihuri o te hangarau i roto i te mara o te matauranga, e whakaatu ana i nga painga me nga wero ka tukuna e ia mo nga akonga me nga kaiwhakaako.

Kua huri te hangarau i nga momo ahuatanga o to tatou oranga, a, ko te waahi o te matauranga. Mai i nga akomanga mariko ki nga papaa ako ipurangi, na te whakaurunga o te hangarau kua puta he waa hou mo te matauranga. Heoi, ahakoa e kitea ana ona painga, he nui ano nga wero hei whakaaro.

Ko nga akomanga mariko, hei tauira, kua taea e nga akonga mai i nga ahuatanga rereke te uru ki te maatauranga kounga ahakoa he aha te waahi me nga herenga tinana. Ko nga papaa ako ipurangi kua ngawari ake te whai waahi me te ngawari, ka taea e nga akonga te uru atu ki nga rauemi akoranga me te taunekeneke ki nga kaiwhakaako i a raatau e pai ana. I tino whai hua tenei ki nga tohunga mahi, ka taea e ratau te whai i te maatauranga me te kore e whakararu i a raatau mahi.

I tua atu, kua whakatuwherahia e te hangarau nga huarahi mo te ako whaiaro, ka taea e nga akonga te ahu whakamua i runga i o raatau ake tere me te whiwhi urupare kua whakaritea. Ka taea e nga punaha ako urutau, na te mohiotanga horihori, te wetewete i nga mahi a nga akonga, me te whakarato i nga taunakitanga kua whakaritea hei whakatutuki i nga hiahia ako takitahi. Ko tenei huarahi takitahi ki te matauranga ka taea te whakapai ake i nga hua me te whai waahi o nga akonga.

Heoi ano, he mea nui kia mohio ki nga wero ka puta mai i te whakauru o te hangarau ki te matauranga. Ko te wehenga matihiko, hei tauira, he arai nui ki te uru tika ki te hangarau. Ehara i te mea he rite te urunga o nga akonga katoa ki nga taputapu me nga hononga ipurangi pono, e whakanui ana i te aputa paetae i waenga i te hunga whai waahi me te hunga kore. I tua atu, na te tere o te ahu whakamua o te hangarau he wero mo nga kaiwhakaako me nga umanga ki te pupuri me te whakauru tika i nga taputapu hou ki roto i te marautanga.

Hei whakamutunga, ko te whakaurunga o te hangarau ki te matauranga kua puta he wa hou o nga huarahi ka taea. Ka taea e ia te whakarei ake i nga wheako matauranga, te whakatairanga i te ako whaiaro, me te whakawhiti i nga waahi matauranga. Heoi, he mea nui ki te whakatika i nga wero penei i te wehenga matihiko me te hiahia kia haere tonu te whakawhanaketanga ngaio mo nga kaiwhakaako. Ma te mahi pera, ka taea e tatou te whakamahi i te mana hurihuri o te hangarau ki te hanga i tetahi punaha matauranga whai hua ake.