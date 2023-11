Ka anga a OpenAI i nga wa kei te heke mai i te wa e whakaaro ana nga kaimahi ki te wehe atu mo Microsoft

By

Ko te wa kei te heke mai o OpenAI, tetahi o nga timatanga o nga mahi mohio hangai, e iri ana ki te toenga i te mea neke atu i te 90% o ana kaimahi e whakaatu ana i to raatau hiahia ki te whakauru atu ki a Microsoft mena kaare te Tumuaki i peia, a Sam Altman, i whakahoki ano. Ko te poari o OpenAI te whakatau ohorere ki te tango i a Altman, na te kore whakawhirinaki. Heoi, i roto i nga ahuatanga rereke, ka hainatia e tetahi mema o te poari i uru ki te whakatau i muri mai he reta tono kia hoki mai a Altman.

Na tenei ngangau ohorere i tuku ngaru i roto i te umanga hangarau me te awangawanga mo te pumau o OpenAI. Ko te kamupene, i whai waahi nui ki te whakakaha i nga mahi auaha me te whakatuutanga o nga tini tiimatanga, kei te anga whakamua inaianei. He maha nga pakihi e whakawhirinaki nui ana ki te hangarau a OpenAI kei te awangawanga mo nga paanga o a raatau mahi.

Ko Gaurav Oberoi, te kaiwhakarewa o Lexion, he tiimata e whakamahi ana i nga ratonga a OpenAI i roto i te whakamaarama kirimana, i kii ko te ahuatanga "te raru o te tekau tau." I whakanuia e ia te mate nui o te uara me te kino o te ingoa ka pa mai tenei ahuatanga.

Ahakoa kaore a OpenAI i whakaae ki te korero mo tenei take, he maha nga kaimahi matua kua wehe kee mo te roopu AI hou a Microsoft, tae atu ki a Greg Brockman, perehitini o OpenAI, me nga kairangahau tokotoru. Ka taea e tenei hekenga o te taranata te whakararu i te kaha o OpenAI ki te whakawhanake i nga reanga hou o nga hangarau AI, ina koa nga tauira reo tino kaha ake i te ChatGPT e whakamahia whanuitia ana.

No reira, kei te whakaaro nga kamupene penei i a Lexion ki nga hononga rereke me nga kaiwhakataetae OpenAI, penei i a Anthropic, ki te whakarite i nga mahere ohorere me te whakaiti i te whakawhirinaki ki nga hua o OpenAI.

Ko nga hua o tenei ngangau a-roto kei tua atu o OpenAI. Ka akiaki i nga korerorero i roto i te hapori hangarau mo nga tupono ka pa ki te hanga i nga ahuatanga whakahirahira me nga papaahi i runga i nga tauira AI tuatoru. Ka raru pea nga kamupene me nga raru pea mena ka puta nga whakatau ohorere penei i te pananga o Altman.

FAQ

He aha te raruraru i OpenAI? I tangohia e te poari o OpenAI te Tumuaki a Sam Altman na te ngaro o te whakawhirinaki, ka puta he tautohetohe o roto. He aha nga hua pea ka uru mai nga kaimahi OpenAI ki a Microsoft? Mena ka wehe te nuinga o nga kaimahi OpenAI ki Microsoft, ka raru pea a OpenAI ki te whakawhanake i nga reanga hou o nga hangarau AI, me etahi atu kamupene ka whai waahi whakataetae ki tenei mara. He pehea te paanga o nga pakihi i te ahuatanga o OpenAI? Ko nga kamupene e whakawhirinaki ana ki te hangarau a OpenAI ka raru pea, kei te whakaaro inaianei ki nga hononga rereke hei whakaiti i nga tupono ka tupono. He aha te paanga o tenei ki te umanga hangarau whanui? Ko tenei huihuinga e akiaki ana i nga korerorero mo te kino o te whakawhirinaki nui ki nga tauira AI tuatoru me te whakaara i nga awangawanga mo nga whakatau ohorere ka pa ki nga pakihi kua hangaia ki runga i aua tauira.