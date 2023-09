Ko nga Kaiwhakamahi Venmo e whakaatu ana i nga mate me nga take utu

He maha nga mano o nga kaiwhakamahi Venmo kua pa ki nga raru o te taupānga, tae atu ki nga take me nga utu me nga whakawhitinga putea. Ko nga purongo o enei raru ka eke ki runga i te 10.30am ET i tenei ra, me te maha o nga kaiwhakamahi e amuamu ana kaore i te pai te mahi o te taupānga me te kore e utua nga utu. Kaore ano a Venmo i korero mana i te take, i tukuna ranei he whakahou i runga i nga paapori pāpori.

Kua eke nga kaiwhakamahi ki nga papaaho penei i a Twitter ki te whakapuaki i o raatau pouri ki a Venmo. Ko etahi o nga tangata kua kii mai kaore o raatau toenga i runga i te taupānga e whakahōu ana, na reira ka raruraru me te awangawanga. Ko etahi kua amuamu mo te kore e uru atu ki a raatau moni, ka puta nga raru penei i nga haerenga moumou ki te toa. Ko te ratonga kaihoko a Venmo he uaua ki te tae atu, ka kaha ake te pouri.

Ahakoa kei te heke haere te maha o nga purongo mo Downdetector, tata ki te 400 e toe ana i tenei wa, ko te ahua kua whakatauhia nga take mo te nuinga o nga kaiwhakamahi. Heoi, he mea nui kia mahara kaore he whakapumautanga mana, he korero ranei a Venmo mo te mate.

Ko te mapi o Amerika Te Taitokerau kua tukuna e Downdetector e whakaatu ana ko nga waahi kua pa ki te marara puta noa i te United States. I taua wa, ko te kauwhata e whakaatu ana i nga take i ripoatahia i roto i te haora kua hipa e whakaatu ana i te pikinga o te ia.

Hei mutunga, kua raru nga kaiwhakamahi Venmo i roto i te ratonga, tae atu ki nga kore utu me nga hapa o te taupānga. He tokomaha kua whakapuaki i o ratou nawe ki runga i nga papa maha, ki te rapu awhina me te whakatau. Kaore ano a Venmo ki te whakarato i nga whakamaramatanga mana, i nga whakahoutanga ranei mo te ahuatanga.

Rauemi:

- Rararo (mapi wera wera, te nuinga o nga raru kua panuitia, me te kauwhata kore)