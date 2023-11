Ka Tukua e FiiO te KB3: He Papapātuhi me te DAC Hanga-roto me te Amp Waeaoro

Ko FiiO, he waitohu ororongo rongonui, kua hurahia e ia ana mea hou: ko te KB3, he papapātuhi miihini me te kaitahuri mamati-ki-analog (DAC) me te whakahiato waea. Ko te whainga o te KB3 ki te whakarato ki nga kaiwhakamahi he wheako ororongo pai ake ki te 3.5mm oro oro tuku iho ka kitea i runga i nga rorohiko papamahi me nga pona.

Ma te whakauru tika i te DAC me te headphone amp ki roto i te papapātuhi, ka whakakorehia e FiiO te hiahia mo nga taputapu motuhake e tarai ana i te waahi mahi. Ko te tikanga tenei kia kaua e taraihia nga taura waea waea me etahi atu DAC o waho me nga whakakaha. Na te tohungatanga o FiiO ki te hangarau ororongo, ka oati te KB3 i nga mahi oro kounga teitei.

He mea whakamiharo nga korero oro o te KB3. E whakaatu ana i nga DAC Cirrus Logic CS43131 e rua, e tautoko ana ki te 32-bit/384kHz me te DSD256 hōputu ororongo. I tua atu i te 3.5mm headphone jack paerewa, ka tukuna ano e te papapātuhi he putanga taurite 4.4mm, he maha atu nga whiringa mo te honohono ororongo. E ai ki a Tom's Hardware, ko nga kaha oro o te KB3 rival FiiO's $80 KA13 headphone amp.

Ko te papapātuhi ano e whakanui ana i nga ahuatanga motuhake hei taapiri atu ki tana kaha ororongo. He peera-whakaekea me te whakaatu i nga huringa wera-wera, ka taea te whakakapi ngawari me te kore e whakapiri. He hototahi te KB3 ki nga punaha Mac me Windows me te tautoko i te rama RGB. Kei te tautoko hoki i te raupaparorohiko whirihoranga VIA rongonui, te whakarei ake i nga whiringa whakaritenga. Ko te tahora kiato 75-ōrau, he rite ki nga papapātuhi pona, ka taapiri atu ki tana tono. I tua atu, kei te kokonga matau-runga o te papapātuhi he waea whakahaere rōrahi.

Ahakoa ehara i te mea tino hou te whakaurunga o te koooro waea ki te papapātuhi, ko te huarahi a FiiO ka whakatika i nga take e pa ana ki te wawaotanga ororongo ma te whakamahi i te DAC i hangaia hei huri i te tohu ororongo mamati mai i te rorohiko. Ko tenei huarahi he rite ki te Moondrop Dash, tetahi atu papapātuhi hou me te waea waea kua hangaia.

Kei te waatea te KB3 mo te hoko i runga i te AliExpress. Ka taea e nga kaihoko te kowhiri i waenga i te kowhiringa karekau me te kore whakahuri me nga kaapu matua mo te $129.99, he tauira kua huihui katoa mo te $149.99. Ka tukuna ano e FiiO tetahi putanga ahokore o te papapātuhi, he $129.99 te utu mo te tauira kua huihui katoa, engari ko tenei momo karekau nga ahuatanga ororongo auaha kei roto i te putanga waea.

FAQ:

1. He aha te mea ahurei te FiiO KB3?

Ko te FiiO KB3 e tu mai ana na tona whakaurunga o te DAC kua hangaia me te amp headphone, e whakarato ana i te pai ake o te kounga ororongo ka whakaritea ki nga taarua waea 3.5mm paerewa.

2. He aha nga korero oro o te KB3?

Ko te KB3 e whakaatu ana i nga Cirrus Logic CS43131 DAC e rua, e tautoko ana ki te 32-bit/384kHz me te DSD256 ororongo.

3. Ka taea te whakarite i te KB3?

Ae, kei te tautoko te KB3 i te rama RGB me te hototahi ki te raupaparorohiko whirihoranga VIA rongonui, e tuku ana i nga whiringa whakaritenga.

4. Kei te waatea te KB3 hei papapātuhi ahokore?

Ae, ka tukuna e FiiO tetahi putanga ahokore o te KB3, engari kaore i te whakauru i nga ahuatanga ororongo hou e kitea ana i roto i te putanga waea.