Whakaaturanga Taakaro Mini LED hou na AOC: Kounga Korekore i te Utu Karekau

Kei te rapu mo te kaitirotiro a Mini LED teitei i te utu utu? Kaua e titiro atu. Kua whakarewahia e AOC a raatau whakaaturanga petipeti hou, te Q27G3XMN, a kua riro ke i te maakete i te tupuhi. Utu i te $249.99 noa i runga i Amazon, tenei 27 ″ 1440P aroturuki tuku uara tino mo te moni.

Ko te mea e wehe ke ai te Q27G3XMN mai i ona kaiwhakataetae ko tana hangarau whakamarama LED iti. Kaore i rite ki nga whakaaturanga LCD tuku iho, ka whakamahia e nga kaitirotiro Mini LED nga rama iti ake ka kikii ake, ka hua ake te kanapa me nga taumata pango. Inaa, ko te whakaaturanga LED Mini a AOC e whakataetae ana i te kounga o te ahua o nga kaitirotiro OLED, he mea rongonui mo a raatau mahi ataata kore e taea te hinga.

Kei te whakaatu i te tohu WhakaatuHDR 1000, ko te Q27G3XMN e whakanui ana i te 336 nga waahi moroiti takitahi. Ka taea te raweke i enei rohe ki te whakatutuki i nga pango tino kaha, ka taea te whakahihiri i nga ihirangi awhe hihiko teitei. I tua atu, kua whakatauhia e AOC ko te whakaaturanga e hipoki ana i te 134% o te sRGB tae gamut, e whakarato ana i nga tae hihiri me te tika i waho o te pouaka na tona whakatikatika tae wheketere.

Ka harikoa nga kaitakaro ki nga korero whakamiharo o te Q27G3XMN. Ma te tere o te uira 180Hz, te hangarau urutau-tukutahi (ahakoa kaore i te tino whakahuahia a FreeSync), me te AOC's Low Input Lag Aratau, ka tutuki tenei kaitirotiro ki nga tumanako katoa o nga kaitakaro whakataetae. I tua atu, ka tautokohia te reiti whakamahana iti ake o te 120Hz, he pai mo te petipeti papatohu i runga i nga papaaho hou a Sony me Microsoft.

Ma te whakaaro ki nga korero me te hangarau Mini LED hou, ka whakaaro pea koe ka mau te Q27G3XMN he tohu utu nui. Heoi, i runga i ta maatau rangahau, he nui ake te utu o te kaitirotiro a AOC i o raatau whakataetae. Ahakoa kaore i kitea e matou te utu hokohoko a te kaiwhakanao mai i te US, e kii ana nga puna kei te $400 pea. Na te utu whakatairanga o naianei mo te $249.99, karekau he whakaaro he nui te uara o tenei kaitirotiro.

FAQ:

Q: He aha te hangarau LED Mini?

A: Ko te hangarau LED iti e whakamahi ana i nga rama iti me te kiko o te rama i roto i te punaha whakamarama o te whakaaturanga, ka pai ake te kanapa me nga taumata pango.

Q: He aha te WhakaatuHDR 1000 tohu?

A: Ko te tiwhikete WhakaatuHDR 1000 he paerewa teitei mo nga whakaaturanga e whakapumau ana i to raatau kaha ki te whakaputa i nga ihirangi awhe hihiri teitei me te tino rerekee me te tika o te tae.

Q: Kei te tautoko te AOC Q27G3XMN i te FreeSync?

A: Ahakoa kaore i tino korerohia, kei te kaapiri te hangarau tukutahi urutau, he hototahi ki te FreeSync.

Q: He pai te Q27G3XMN mo te petipeti papatohu?

A: Ae, ka tautokohia e te kaitutei te reeti whakahou o 120Hz, he pai mo te petipeti i runga i nga papaaho hou a Sony me Microsoft.