Ka hurahia e Maingear nga Teihana Mahi Hangaia-a-mua mo nga tohunga

Ko Maingear, he tohunga hanga PC ritenga, katahi ano ka whakarewahia tana raupapa Pro WS hou, he rarangi o nga punaha hanga-mua teitei i hangaia mo nga tohunga ngaio puta noa i nga momo ahumahi. Ma te aro ki te whakaputa i nga mahi pai ake, ko enei teihana mahi e whai ana ki nga kaiwhakawhanake keemu, ki nga kaiwhakaahua whakaahua, ki nga kaihoahoa whakairoiro, ki nga kaitoi whakaataata, ki nga kaitoi whakaahua 3D, ki nga kaihanga puoro, ki nga miihini CAD, ki nga kaiputaiao raraunga, me nga kaiwhakawhanake AI/Miihini.

Ko te raupapa Pro WS e toru nga whiringa teihana mahi ka taea te whakarite kia tutuki nga hiahia takitahi. Ko tetahi ahuatanga motuhake ko te hototahi ki nga PTM Threadripper 7000 i tukuna tata nei, e tuku ana ki nga kaiwhakamahi te uru ki te mana tukatuka tapahi.

Ko te whiringa taumata-urunga, ko te Pro WS, ka tae mai i roto i te hoahoa-waenganui-a-whare me te hoahoanga o te Fractal Design's North mid-tower chassis. Ko ona panui rakau-whakaoti huatau kei mua ka whakarato i te pa huatau. Ka taea e te Pro WS te whakauru ki nga PTM Intel Core hou, AMD Ryzen ranei me nga GPU rua Nvidia RTX 6000, e whakarite ana i nga mahi whakairoiro tino pai. He tohunga te mahi whakamahana na Noctua, ka eke nga whiringa mahara ki te 128GB o DDR5. Ko nga whiringa rokiroki he Samsung 990 NVMe SSDs, Seagate IronWolf HDD ranei, me te maha o nga waahanga e waatea ana. Ko te Pro WS hoki e whakanui ana i te mana hiko 1600W me te tuku i nga whiringa punaha whakahaere maha.

Mo te hunga e hiahia ana kia kaha ake, ka tukuna e Maingear nga teihana mahi Pro WS Max me Pro RS. Ko te Pro WS Max, kei roto i te waahi whanui Define 7 XL chassis, e tuku ana i nga mahi tino kaha. Ko te Pro RS, e whakaatu ana i te 4U rackmount form factor, i hangaia i runga i te Silverstone RM44 chassis, e tuku ana i nga whiringa roha ake.

Ko nga teihana mahi Pro WS Max me te Pro RS e tautoko ana i te maha o nga PTM, tae atu ki te Intel Core, Intel Xeon, AMD Ryzen, AMD Ryzen Threadripper, me AMD Ryzen Threadripper Pro, mo te mana tukatuka kore. Ka whakaratohia ano hoki e enei teihana mahi nga mana whakairoiro tino pai, hei whakauru i nga GPU maha Nvidia A4000, A5000, RTX 6000 ranei. Ko nga rongoa whakamahana mai i Noctua e whakarite ana i nga waiariki pai, me te kaha mahara ka eke ki te 256GB o DDR5. Ko nga whiringa rokiroki e whakaata ana i era o te Pro WS, ka tae mai nga teihana mahi me te 1600W PSU me nga whiringa punaha whakahaere.

Ahakoa ko nga korero utu mo te raupapa Pro WS kaore ano kia tukuna, ka tukuna e Maingear he whirihora i runga i tana paetukutuku mana, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakarite i o raatau waahi mahi kia rite ki o raatau hiahia me o raatau whakaritenga.

FAQs

1. Ka taea e au te whakarite i nga waahanga kei roto i nga teihana mahi Pro WS a Maingear?

Ae, ka tukuna e Maingear nga whiringa whakaritenga mo tana raupapa Pro WS. Ka taea e nga kaiwhakamahi te kowhiri i a raatau PTM, GPU, kaha mahara, otinga rokiroki, me te punaha whakahaere.

2. He aha te taurangi whakamana mo nga teihana mahi Pro WS a Maingear?

Ka tae mai nga teihana mahi Pro WS me te 2-tau Pro Solutions Warranty paerewa. Ka whai waahi ano nga kaiwhakamahi ki te whakapai ake ki te raihana 3-tau mo te whakamaarama roa.

3. He pai enei teihana mahi mo nga tohunga ngaio i nga umanga katoa?

Ae, kua hoahoatia te raupapa Pro WS ki te whakatutuki i nga tohungatanga puta noa i nga momo umanga, tae atu ki te whakawhanaketanga keemu, te whakatika whakaahua, te hoahoa whakairoiro, te whakaataataata, te whakaahua 3D, te hanga puoro, te miihini CAD, te pūtaiao raraunga, me te whakawhanaketanga Akoranga AI/Miihini.

4. Me pehea e taea ai e au te hoko i tetahi teihana mahi Maingear Pro WS?

Ka taea te hoko mai i nga teihana mahi Pro WS a Maingear mai i te paetukutuku mana o Maingear. Ka taea e nga kaiwhakamahi te whakamahi i te whirihora ki te whakarite i o raatau teihana mahi i mua i te hokonga.