Paihere Ahu Wahoo Kickr Hou: Kaiwhakangungu Ataahua Utu me te Uara Apiti

Katahi ano a Wahoo Fitness i tuku panui whakahihiri mo te hunga kaingākau paihikara. Ehara i te mea kua whakahekehia e ratou te utu o te kaiwhakangungu atamai Wahoo Kickr Core engari kua whakaurua ano he rīpene kua oti te whakauru me te kowhiringa o nga whiringa tere 8/9/10/11/12. Ka tae mai ano tenei paihere me te mema mo te kotahi tau ki te papa whakangungu mariko rongonui, Zwift. Ko enei huringa ka whakawhiwhia ki nga kaieke paihikara he huarahi utu nui ake, he watea hoki hei whakarei ake i o raatau wheako whakangungu o roto.

Ko te kaiwhakangungu atamai Wahoo Kickr Core, i whakauruhia i te tau 2018, he whiringa pono me te utu utu mo nga kaieke paihikara. Ko te raru anake ko te kore o te rīpene kua oti kē i te tāuta, kāore i rite ki tōna hoa, te kaiwhakangungu atamai Kickr. Heoi, me te Wahoo Kickr Core Bundle hou, ka taea e nga kaiwhakamahi te pai o te rīpene kua oti te whakauru me te mema Zwift kotahi tau, he iti te utu. He tuatahi tenei tuku paihere mo Wahoo Fitness, kei Atlanta, Georgia.

I tua atu i te paihere, kua whakahekehia ano te utu o te Wahoo Kickr Core motuhake kia rite ki te utu o te kaiwhakangungu atamai Zwift Hub One. Heoi, ko nga kaihoko e hoko ana i te Kickr Core mai i te toa paihikara o te rohe, i te toa pereki-pereki ranei ka whai waahi ki te tango i te mema Zwift kotahi tau te utu mo te $99.99.

Ko te whakakorenga o te kaiwhakangungu atamai matarohia a Zwift Hub, nana i tuku he rīpene tere-maha, ko te tikanga ko te Zwift Hub One anake te kaiwhakangungu atamai tohu-Zwift e waatea ana. Ahakoa ko te Zwift Hub One ka tae mai me te koo kotahi me te neke mariko i roto i te taupānga, ka tukuna e te Wahoo Kickr Core tetahi wheako tuku iho, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakamahi i a raatau ake riipene paihikara me te whakamahi i te taraiwa o a raatau pahikara ki te huri i nga taputapu.

Na enei whakahoutanga, e rua nga whiringa pai hei whiriwhiri ma nga kaieke paihikara. He pai te Zwift Hub One mo te hunga e kaha ana ki te whakamahi i te Zwift, e pai ake ana ranei ki te tatūnga ngawari ake, engari ko te Wahoo Kickr Core he nui ake te whaihua me te whakaurunga ki te punaha kaiao o Wahoo o nga taputapu.

Kia pai ake ai te uru atu ki a Zwift, kua whakauruhia e te papaaho he utu ohaurunga mo te tau-roa te utu mo te $149.99. He tohu nui tenei mo te $29.89 ki te ohaurunga ia marama. Ka taea e nga kaiohauru o ia marama te huri ki te mema-a-tau ma te whakakore i a raatau ohaurunga o naianei me te ohauru ki te paetukutuku Zwift.

Ko te Wahoo Kickr Core Bundle hou me te whiringa ohaurunga Zwift mo te tau-a-tau ka nui ake te uara me te utu ki te hunga kaingākau paihikara o roto. Ahakoa kei te rapu koe i tetahi otinga kaiwhakangungu atamai matawhānui, he wheako whakangungu mariko mariko ranei, ka tutuki enei tuku ki te whānuitanga o nga hiahia me nga hiahia.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha kei roto i te Wahoo Kickr Core Bundle?

Kei roto i te Wahoo Kickr Core Bundle te kaiwhakangungu atamai Wahoo Kickr Core me te rīpene kua oti te whakauru (8/9/10/11/12 nga whiringa tere) me te mema kotahi tau ki a Zwift.

2. Ka taea e au te hoko i te Wahoo Kickr Core kaore he rīpene?

Ae, ka taea te hoko motuhake te Wahoo Kickr Core kaore he rīpene. Kua whakahekehia te utu kia rite ki te utu o te kaiwhakangungu atamai Zwift Hub One.

3. He aha nga rereketanga o te Zwift Hub One me te Wahoo Kickr Core?

Ko te Zwift Hub One ka tae mai me te koo kotahi me te neke mariko i roto i te taupānga Zwift, i te wa e hiahia ana te Wahoo Kickr Core ki te rīpene paihikara paerewa me te whakamahi i te taraiwa o te pahikara mo te neke taputapu. Ko te Kickr Core hoki e tuku ana i te whakaurunga nui ake me te punaha rauwiringa kaiao Wahoo o nga taputapu.

4. Kei te tuku a Zwift i tetahi ohaurunga utu mo te tau?

Ae, inaianei kei te whakarato a Zwift i tetahi waahanga ohaurunga mo te tau-roa te utu mo te $149.99, he pai ake te utu ki te ohaurunga marama.

5. Ka taea e nga kaiohauru o ia marama te huri ki te mema-a-tau?

Ae, ka taea e nga kaiohauru o ia marama te huri ki te mema-a-tau. Heoi, ko nga kaiwhakamahi i ohauru mai i te toa taupānga Apple me whakakore i a raatau ohaurunga o mua me te ohauru ki runga Zwift.com ki te tango i te mema o ia tau. Ka taea hoki e nga kaiohauru o ia marama te haere tonu i o raatau mema o ia marama ki te hiahia.