Ka Whakarewahia e te Sims te Toa Ipurangi Hou me nga Taonga Taonga Motuhake

Ko te Sims, he kaporeihana keemu ora-whakaaro aroha, kua kii i te whakatuwheratanga nui o tana toa ipurangi mana. Ka taea e nga Simmers me nga kaiwhaiwhai te whakauru inaianei ki nga momo kakahu me nga taonga waitohu i whakaaweahia e nga whakaahua rongonui a The Sims. Ko tenei wheako hokohoko hou whakahihiri he whai waahi mo te hunga kaingākau ki te whakaatu i to ratou mihi ki te keemu i roto i te ahua.

Mai i nga kakahu huatau kua whakapaipaihia ki te tohu rongonui a Plumbob me te kupu hopu "Sul sul" ki nga titi tohu whakaihiihi e whakaatu ana i nga tohu Simoleon, Plumbobs, tipu kau, me te Puti Whakatio tino ataahua, ka mau te kohinga nui ki te hopu i nga kaiwhaiwhai o nga reanga katoa. I tua atu, kei te toa te toa he hoodie lavender me te huinga kakahu werawera, he whakapiri vinyl, he potae Plumbob ma, he toka "sul sul/dag dag", me tetahi huinga kaari e whakaatu ana i nga ao rongonui mai i The Sims 4.

Ko te whakauru tetahi waahanga nui o The Sims Shop, na te mea e waatea ana nga hua mo nga kaipuke o te ao me nga kowhiringa kakahu he unisex me nga whiringa rahi. Ko te whainga ko te hanga i tetahi waahi whakauru me te waatea ka kitea e nga kaiwhaiwhai tetahi mea e arohaina ana e ratou.

Hei tirotiro i nga momo taonga whakaihiihi, ka taea e nga manuhiri te tirotiro i te toa ipurangi i shopthesims.com. Ma te hainatanga, ka taea e nga kaiwhaiwhai te noho mohio mo nga taapiri hou ki te kohinga me te noho tuatahi ki te mau i a raatau taonga tino pai.

FAQ:

Q: He aha ka kitea e au i te Toa Sims?

A: Ko te toa ipurangi whai mana he maha nga momo kakahu waitohu me nga taputapu i whakaaweahia e The Sims, tae atu ki nga T-hate, titi tohu, hoodies, tokena, me etahi atu.

Q: Kei te waatea nga hua mo nga kaipuke o te ao?

A: Ae, Ko te Sims Shop e whakarato ana i nga whiringa kaipuke mo te ao, ka uru atu ki nga kaiwhaiwhai o te ao.

P: Ka puta nga whakahou i nga wa katoa ki nga tuku a te toa?

A: Ae, kei te tumanakohia nga whakahoutanga a meake nei, a ma te hainatanga, ka taea e nga kaiwhaiwhai te noho hou ki nga hua hou.

Q: Ka taea e au te kimi i nga whiringa whakauru-rahi i roto i te waahanga kakahu?

A: Tino, e kaha ana te Toa Sims ki te whakauru, e tuku kakahu unisex me nga whiringa rahi-whakauru mo nga kaiwhaiwhai o nga ahua me nga rahi katoa.