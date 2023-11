The Mysterious Fate of The Simpsons: Hit & Run Sequel and the Unanswered Questions

Ko te keemu o te ao tuwhera e arohaina ana, Ko nga Simpsons: Hit & Run, kua mau i nga kaiwhaiwhai mo nga tau me tana whakakotahitanga ahurei o te whakakatakata me te taakaro. Ahakoa te rongonui me te tono mo te pakiwaitara, i kii mai nga kaiwhakawhanake o te keemu kaore ano kia puta he keemu whai muri, ka noho poauau nga kaiwhaiwhai me nga kaihanga.

I roto i tetahi uiuinga tata nei me MinnMax, ko nga kaihōtaka, kaihanga, kaihoahoa, me nga kaihanga whakahaere i uru ki te keemu taketake i whakapuaki i o raatau whakama me te pouri mo te whakakorenga o te waahanga. I te patai mo nga take i muri i te aukati i nga mahi whakangao, ka whakahoki mai a John Melchior, te kaiwhakawhanake kaiwhakahaere me te pohehe, "Kaore au e mohio."

He whakatau tino rerekee i noho nga tangata katoa ki te karawarawa o ratou mahunga. I whakamaramatia e Melchior ko te angitu o te keemu tuatahi i kii i te mahi e rima keemu me te iti o te putea i ta nga kaihanga i whakaaro. Ko te whakatau ki te aukati i te mahi i puta he ohorere, tae noa ki te rangatira o Melchior, nana i tuku te keemu ki a ratou "i runga i te pereti hiriwa."

Ko te keemu taketake, i tukuna e Vivendi Universal Games i te tau 2003, i whakaatu i te whakapae a te tangata ke i Springfield, me nga kaitakaro e uru ana ki nga momo rapunga ki te wetewete i nga kaupapa ngaro. Ko tetahi o nga ahuatanga tino rongonui o te keemu ko nga miihana reihi whakahihiri i te tahae-aunoa, e maumahara ana nga kaiwhaiwhai.

Ko te waahanga kua whakamaheretia ko te whakawhānui ake i nga miihini taraiwa ma te whakauru i te kaha ki te toia taonga mai i nga waka. I whakahuahia e te Kaihoahoa a Darren Evenson tetahi tauira i hangaia mo tenei ahuatanga i mua i te whakakorenga o te kaupapa. Heoi, i tua atu i te tauira me te maataki papaa, kaore i tino ahu whakamua.

I whakapuaki nga kaiwhakawhanake i to ratou whakaponokore ki te whakakorenga o te kaupapa, i te mea i whakaaro ratou ko The Simpsons: Hit & Run hei kaporeihana. Ki a ratou, he rite tonu te ahunga whakamua o te pakiwaitara, engari i tangohia ohoreretia mai i te teepu.

Ko tetahi o nga tino take i paheke ai te waahanga ko te korenga o Vivendi ki te mau i nga mana keemu ataata ki The Simpsons. He mea whakamiharo, i angitu te kamupene ki te whiwhi mana ki etahi atu kaporeihana rongonui penei i a Buffy the Vampire Slayer. I te mutunga, i riro i a EA nga mana keemu ataata i te tau 2005; heoi, karekau he keemu hou e pa ana ki te The Simpsons kua tukuna mai i te tau 2007.

I te mutunga, ahakoa ko te tumanako mo te waahanga o The Simpsons: Hit & Run ka pakaru noa i te wa e mau tonu ana a EA ki te mana ki te kaporeihana, ka taea tonu e nga kaiwhaiwhai te tumanako mo te putanga remastered o te keemu taketake. Ko nga mea ngaro e pa ana ki te whakakorenga o te waahanga ka raru tonu nga kaiwhaiwhai me nga kaiwhakawhanake, ka waiho ma ratou e miharo ana mo nga mea ka taea.

FAQ

