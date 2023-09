Te Mahi a te Whakamotuhēhēnga-Mahi-maha ki te Tiaki Waea Whakawhitiwhiti

Te Tirotiro i te Turanga o te Motuhēhēnga Mahi-maha ki te Tiaki Waea Whakawhitiwhiti

Ko te tere o te whanaketanga o te hangarau me te tipu haere o te ti'aturi ki runga i nga papaahiko matihiko kua piki ake te tupono o te whakatuma ipurangi i roto i te waahanga waea. Na tenei i tika kia tango i nga tikanga haumaru pakari hei tiaki i nga raraunga tairongo me te whakarite ratonga kore e haukotia. Ko tetahi o aua tikanga haumarutanga kua rongonui i nga tau tata nei ko te motuhēhēnga-maha (MFA).

Ko te MFA he punaha haumarutanga e hiahia ana kia neke atu i te kotahi te tikanga motuhēhēnga mai i ngā kāwai motuhake o ngā tohu hei manatoko i te tuakiri o te kaiwhakamahi mo te takiuru, mo tetahi atu tauwhitinga. Ka whakakotahihia e rua, neke atu ranei nga tohu tohu motuhake: he aha te mohiotanga o te kaiwhakamahi (kupuhipa), he aha kei te kaiwhakamahi (tohu haumarutanga), he aha te kaiwhakamahi (whakatoko biometric). Ko te whainga o te MFA ko te hanga i tetahi parenga paparanga me te whakararu ake mo te tangata kore mana ki te uru atu ki tetahi whaainga penei i te waahi tinana, te taputapu rorohiko, te whatunga, te papaunga raraunga ranei. Mena ka taupatupatuhia, ka pakaru ranei tetahi take, he kotahi ano te arai hei takahi i mua i te pakaruhanga ki roto i te whaainga.

I roto i te horopaki o te whakawhitiwhiti korero, he mahi nui a MFA ki te tiaki i nga raraunga tairongo me te pupuri i te pono o nga hongere korero. Ka whakaratohia he paparanga atu o te haumarutanga e tino uaua ake ai te uru atu o nga kaitukino ki nga taputapu a te tangata, ki nga kaute ipurangi ranei na te mea ko te mohio ki te kupuhipa a te tangata kua pa ki a ia kaore e ranea ki te tuku i te haki motuhēhēnga.

I tua atu, ka taea hoki e MFA te awhina ki te whakaiti i te tupono o nga momo whakatuma ipurangi penei i te hītinihanga, te hangarau hapori, me te whakaeke kupu huna. Ma te tono i te ahua tuarua o te tautuhi, ka whakaitihia e te MFA te tupono ka angitu enei whakaeke. Ahakoa ka taea e te kaitukino te ako i te kupuhipa a te kaiwhakamahi, karekau he hua me te kore he taapiri motuhēhēnga.

Ko nga kamupene whakawhitiwhiti korero, i runga i te nui o nga raraunga tairongo e whakahaerea ana e ratou, ko nga tino whainga mo te hunga hara ipurangi. Na reira, ko te whakatinanatanga o te MFA ka taea te whakanui ake i o raatau turanga haumarutanga. Ka taea e ia te tiaki i te urunga kore mana ki nga raraunga a nga kaihoko, te tiaki i nga hanganga tino nui, me te pupuri i te muna o nga waahana korero.

I tua atu, ka taea hoki e MFA te whai waahi ki nga hanganga ture. He maha nga ture me nga paerewa, penei i te General Data Protection Regulation (GDPR) me te Utu Utu Ahumahi Raraunga Raraunga Paerewa (PCI DSS), e hiahia ana nga kamupene ki te whakatinana i nga mana uru kaha, tae atu ki te MFA. Ma te tango i te MFA, kaore e taea e nga kamupene waea te whakanui i o raatau haumarutanga engari me te whakarite kia tutuki enei ture.

Heoi, ahakoa kei te whakarato a MFA i tetahi atu paparanga o te haumarutanga, ehara i te mea he matā hiriwa mo nga wero ipurangi katoa. Me uru ki roto i te rautaki haumarutanga matawhānui e mau ana i etahi atu tikanga penei i te whakamunatanga, nga tikanga whakawaehere haumaru, nga arotakenga haumarutanga auau, me te whakangungu mohio ki nga kaiwhakamahi.

Hei whakamutunga, i te mea kei te tipu haere tonu nga whakatuma ipurangi me te mohio ake, ko te mahi a te whakamotuhēhēnga-maha ki te tiaki i nga whakawhitiwhitinga waea e kore e taea te whakanui ake. Ma te whakarato i tetahi atu paparanga o te haumarutanga, ka taea e te MFA te whakaiti i te tupono o te urunga kore mana me nga pakaru raraunga. Heoi, he mea nui kia maumahara ko te MFA tetahi waahanga noa o te panga, me te huarahi katoa ki te haumaru ipurangi hei tiaki tika i te tini o nga tuma ipurangi.