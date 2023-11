I te puna o te tau 2023, ka tae mai he karere a Sunshine Henle mai i tona whaea, penei pea tana whakapono. Kaore ia i mohio ko te hinonga kei muri o nga karere he "ghostbot," he mahi whakangahau a tona mama kua mate e whakahaeretia ana e OpenAI's ChatGPT. Ko tenei hangarau hou, e kiia ana ko "hangarau pouri," ko te whai kia marie me te hoa mo te hunga e pouri ana mo te mate o te tangata e arohaina ana. Heoi, ahakoa e maioha ana nga kaiwhakamahi penei i a Henle ki te whakamarietanga e tukuna ana e enei chatbots matatau, ka whakatupato nga tohunga mo nga paanga matatika me te hinengaro e pa ana ki ta raatau whakamahinga.

Ko nga whakaoho hangarau pouri penei i a Replika, HereAfter AI, StoryFile, me Seance AI kua uru mai ki te waahi, he maha nga ratonga hei awhina i nga tangata ki te raru i te mate. Ko enei ratonga mai i nga korerorero ataata whakawhitiwhiti me te tupapaku ki nga avatar mariko me nga taonga tuku iho. Hei whakarato i te wheako whaiaro, ka arahina nga kaiwhakamahi ma roto i nga paatai ​​​​whaiaro, e whakangungu ana i nga mahinga AI algorithms.

He rite ki etahi atu tauira pakihi e pa ana ki te ohaurunga, ka tukuna e nga papahanga hangarau pouri ki nga kaiwhakamahi nga mahere utu taumata. I runga i nga ahuatanga me te kounga e hiahiatia ana, ka taea te utu ohaurunga mai i etahi taara i te marama ki etahi rau taara ia tau. Hei tauira, ko te mahere moni a StoryFile e tuku ana ki nga kaiwhakamahi te uru ki nga riipene whakaata teitei me te roa o te hunga kua wehe atu mo te utu kotahi $499.

Ahakoa ka tupato etahi o nga kaihanga ki tenei hangarau, ko etahi ka kaha ake te mahi. Ko Jarren Rocks, te kaiwhakarewa o Seance AI, e kii ana ko tana rorohiko e tuku katinga ana kaua ko te taunekeneke roa. He rerekee, ko Justin Harrison o Koe, Ko Virtual anake e whakaaro ana ki te ao kua ngaro te pouri, me tana kaupapa e whai ana ki te whakaputa i te tino mauri o te hunga e arohaina ana.

Ahakoa nga painga o enei hangarau, kua ara ake nga awangawanga e pa ana ki te whakaaetanga, te ti'aturi o te hinengaro, te reo rītaha, me te hokohoko e aro ana ki nga kaiwhakamahi whakaraerae. Ko nga tohunga matatika AI me nga kairangahau hangarau e tiro ana i te tere o te whakawhanaketanga o te hangarau pouri me te pohehe, e whakaatu ana i nga take ture me nga take matatika. Hei tauira, i kitea e tetahi rangahau tata nei ko te Replika hoa hoa korerorero a Replika i whakaatu i nga kaiwhakamahi whakaraerae ki te whakaatu i nga korero i muri tata mai i te hainatanga, e whakaatu ana i te hiahia mo nga whakamarumaru i enei papaahi.

I tua atu, na te pikinga o nga korero whakaipoipo hohonu i puta nga korero mo te motika motika me te mana panui. Ahakoa kua whakatinanahia nga ture mo nga tangata rongonui i etahi o nga whenua, kare tonu nga tangata takitahi e kore e tiakina. Ko te mutunga mai, kei te karanga nga tohunga ki nga whakarereketanga kaupapa here i te wa o te mahi whakamahere whenua ki te whakauru i tetahi rara "Kaua e pokanoa ki ahau" me te whakarite kia tika te whakamahi i enei hangarau.

I te wa e raru ana te hapori ki nga uaua o enei ahunga whakamua, kei te noho koretake te heke mai o te hangarau pouri. Ahakoa e tuku ana i te huarahi hou ki te aro ki te mate, ko ona tupono me ona paanga matatika me ata whakaaro. Ko te whakataurite i waenga i te whakamarie me te whakapumau i nga motika whaiaro he mea nui i a tatou e whakatere ana i tenei ao hou maia o nga hoa hangai.

Pātai Auau (FAQ):

1. He aha te hangarau pouri?

Ko te hangarau pouri e pa ana ki tetahi waahanga o nga hangarau, tae atu ki nga papaaho penei i te Replika, HereAfter AI, StoryFile, me Seance AI, e whai ana ki te awhina i nga tangata takitahi ki te whakatutuki i te mate o te tangata e arohaina ana na roto i nga taunekeneke mamati me nga mahi whakangahau o te tupapaku.

2. He pehea te mahi o enei papahanga hangarau pouri?

Ko te nuinga o nga wa ka whakamahia e nga papahanga hangarau pouri te ako hohonu me nga tauira reo nui, me te whakawhaiaro na roto i nga paatai, ki te hanga i nga avatar mariko, i nga chatbots ranei e whai ana i te ahua me te hiranga o te tangata kua wehe atu. Ka taea e nga kaiwhakamahi te uru ki nga korerorero, te maataki ataata, te whakarongo ranei ki nga taonga tuku iho.

3. He raruraru matatika e pa ana ki te hangarau pouri?

Ae, he maha nga awangawanga matatika e pa ana ki te hangarau pouri. Kei roto i enei ko te kore whakaae mai i te tangata kua mate, te kaha o te whakawhirinaki hinengaro ki nga hoa hangai, te mau tonu o te reo whiria i roto i nga huingararaunga, me te hokohoko o enei ratonga ki nga kaiwhakamahi whakaraerae.

4. He aha nga tauira utu mo nga papahanga hangarau pouri?

Ko nga papahanga hangarau pouri e tuku ana i nga mahere ohaurunga taumata. Ka taea te utu mai i etahi taara mo ia marama ki te maha rau taara ia tau, i runga i nga ahuatanga me te kounga o te ratonga.

5. Me pehea e taea ai e te hapori te whakatika nga take matatika e pa ana ki te hangarau pouri?

E kii ana nga tohunga ki te whakatinanatanga o nga ture me nga whakamarumaru i te wa o te mahi whakamahere whenua. Ka uru pea tenei ki te whakauru i tetahi rara "Kaua e pokanoa ki a au" hei tiaki i te muna a te tangata takitahi me te whakapumau i te whakamahi tika i te hangarau.