Ko te Google Pixel 8 hou e miharo ana nga Kaiwhakamahi me te Whakaaturanga Maamaa

Ko nga waea atamai hou a Google, te Pixel 8 me te Pixel 8 Pro, kua hanga ngaru me o raatau whakamohoatanga taputapu whakamiharo. Ko tetahi o nga ahuatanga rongonui o enei taputapu ko nga whakaaturanga AMOLED, e tapaina ana ko "Actua" me "Super Actua." Ahakoa kua mohiotia te Pixel 8 Pro mo tona kanapa teitei o te 2,400 nits, ka puta ko te Pixel 8 he mea whakamiharo ake i te whakaaro tuatahi.

Ka ine a Google i te teitei o te kanapa o nga waea e rua ma te whakamahi i te "5% on-pixel ratio," he iti noa iho te paheketanga o te whakaaturanga. I roto i te whakamahinga o te ao, kaore pea te Pixel 8 Pro e pa ki te 2,400 nits kua panuitia, engari mo te ihirangi HDR. Heoi, ko nga kitenga tata a te hapori XDA-Developers i whakamarama i te meka ko te Pixel 8 o ia ra ka nui ake i nga kereme a Google.

I roto i te tātaritanga taipitopito a Dylan Raga, i kitea ka taea e te whakaaturanga a te Pixel 8 te tae ki te kanapa o te mata ki te 1,600 nits. Ko tenei 200 nits teitei ake i nga korero a Google me te teitei ake i ta Raga i kite i te whakamatautau i te Pixel 8 Pro.

Ko te mea whakamiharo, ka tutuki tenei kanapa atu ma te whakaahei i te waahanga "Whakaaturanga Maeneene", e whakamahi ana i te reiti 120Hz. Ka whakawetohia tenei kowhiringa, ka eke te panui o te Pixel 8 ki te 1,400 nits e tumanakohia ana i te tuatahi i kii a Google. Ko te take i muri mai i tenei rereketanga kaore i te maarama, engari ko te mutunga ka whai hua ki nga kaiwhakamahi.

Ko nga taumata kanapa teitei ake i runga i te Pixel 8 he pai ake te wheako tirohanga, ina koa ka maataki i nga ihirangi HDR. Ahakoa kei te matakitaki nga kaiwhakamahi i nga kiriata, i te takaro keemu, kei te tirotiro ranei i o raatau paetukutuku tino pai, ko te whakaaturanga kanapa ka whakanui ake i te harikoa me te rumaki.

Ko te whakapumautanga a Google ki te whakapai tonu i tana taputapu atamai ka kitea i roto i nga ohorere e tukuna ana e nga kaha whakaatu a te Pixel 8. Ma te tohu "Actua" e whakaatu ana i nga ahunga whakamua i roto i te hangarau AMOLED, ka taea e nga kaiwhakamahi te tumanako he wheako tino whakamiharo kaore ano i mua.

