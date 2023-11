Ko nga Kohatu Huna: Ko te raupapa Nioh e tuku ana i tetahi wheako whawhai ahurei

Ina tae mai ki nga keemu mahi whakawero, ka whakaaro tonu te nuinga o nga kaiwhaiwhai ki nga taitara Soulslike rongonui a FromSoftware. Heoi, he raupapa iti-mohiotia, ko Nioh, kua toa i nga kaikaro me tana whawhai pai ake, mohio horihori (AI), me nga momo miihini whakaari.

Kaore i rite ki ona hoa rite Soulslike, ka whakaatu a Nioh i tetahi punaha whawhai he tino rere, he maeneene, he uaua. Ko te kore o te whakaroa whakauru, nga take whakauru rua ranei ka whakanui ake i te wheako petipeti katoa. Ko nga miihini whawhai a Nioh he maha nga whiringa mo nga kaitakaro, ka taea e ratou te whakatata atu ki nga pakanga ma nga huarahi maha. Ko nga momo whakaeke, nga mahi aukati, me nga tikanga aukati e whakarato ana i te taumata riipene kare e kitea i etahi atu keemu rite.

Ko tetahi ahuatanga rongonui o te raupapa Nioh ko te momo momo patu. Kei ia patu e toru nga nekehanga motuhake, e manawa ora ana ki te punaha whawhai o te keemu. Ko te whakaurunga o te punaha tuunga ka taapiri atu ki te ahurei o ia patu, na te mea ka taea e nga kaitakaro te whakarite me te whakarangatira i o raatau huarahi whawhai i runga i ta raatau momo whawhai pai. I tua atu, ko te taonga o te keemu o nga pukenga ahurei me nga nekehanga ka whakawhiwhia ki ia patu he ahua motuhake me te taakaro.

He rereke ki ona kaiwhakataetae, ka tukuna e Nioh tetahi wheako uaua ake na tana hoariri mohio AI. Kua pahemo nga ra o te tii i nga hoa riri me nga tikanga whakangao penei i te wero ki muri, ki te raka ranei. I Nioh, ka kaha te aukati a te hoariri, te karo, te porotiti, me te hopu i te kaitakaro, e whakarato ana i te wheako takaro tino hihiri me te hihiri. Ko nga huihuinga katoa e hiahia ana ki te rautaki me nga pukenga, hei akiaki i nga kaitakaro ki te tirotiro me te whakamahi i nga uaua o te punaha whawhai kanorau o te keemu.

I tua atu, ko te replayability a Nioh kaore i rite ki te momo. Ko te keemu e whakaatu ana i te whānuitanga o nga whiringa whakaritenga me te hanga momo, ka taea e nga kaitoro te whakamatau me te tarai i o raatau kiripuaki kia rite ki o raatau momo taakaro. Ko tenei taumata ngawari ehara i te mea e whakanui ana i te uara tukurua engari he maha nga huarahi ki te whawhai ki nga keemu whakataetae, penei i te raupapa Dark Souls, kaore e taea te rite.

Ahakoa e whakahee ana etahi i te raupapa Nioh mo te ngoikore o ana korero pakiwaitara, kei te pai tonu te korero mo te tangata me te whanaketanga. Ko nga korero me nga ahuatanga e whakaatu ana i nga ahuatanga penei i a Tokichiro me te kaiwhakaari matua he mea tuhi tohunga me te tino akiaki. Ko enei whanaketanga ahua ngawari i roto i te waa ka taapiri atu i te hohonutanga me te rerekee, ka wehe ke te raupapa Nioh mai i nga tuku a FromSoftware mo te rumaki tangata.

I te mutunga, kaore pea te raupapa Nioh i kohi i te taumata o te aro ki ona hoa rongonui ake, engari karekau he nui atu i a raatau i runga i ana miihini whawhai, AI, me nga momo taakaro. Ko tana punaha whawhai wai, hoariri mohio, me te maha o nga whiringa whakaritenga ka hangaia he wheako hou me te rumaki e pai ana ki nga kaitakaro mohio me nga tauhou. Na, mena kei te rapu koe i tetahi keemu mahi tino rerekee, kua tae ki te waa ki te uru ki roto i te taonga huna ko te raupapa Nioh.

FAQ

Q: He aha te rerekee o Nioh ki etahi atu keemu Soulslike?

A: He rerekee a Nioh mai i etahi atu keemu rite me ana miihini whawhai wai, mohio hoariri AI, me te maha o nga whiringa whakaritenga.

Q: Ka taea e koe te whakamaarama mo te punaha whawhai a Nioh?

A: Ka tukuna e Nioh he punaha whawhai he maeneene, he uaua, he aro. He maha nga whakaeke a nga kaitakaro, nga whiringa arai, me nga tikanga aukati i a raatau, me te whakarite i te wheako takaro rereke me te whakahihiri.

Q: He pehea te whakataurite a AI te hoariri o Nioh ki etahi atu keemu?

A: Kaore i rite ki etahi atu taakaro o te momo, ko nga hoariri o Nioh e whakaatu ana i te AI matatau. Ka kaha ratou ki te aukati, ki te karo, ki te porotiti, ki te hopu i nga kaitakaro, ka kaha ake nga whawhai me te hiahia whakaaro rautaki.

Q: He aha te mea e wehe ke ai a Nioh i runga i te whakahoki ano?

A: Ka whakarato a Nioh i te whānuitanga o nga whiringa whakaritenga me te hanga momo, ka taea e nga kaitoro te hanga tohu ahurei e rite ana ki o raatau momo taakaro pai. Ko tenei hohonutanga o te whakaritenga ka whakarei ake i te whakahoki ano me te tuku i te tini o nga huarahi whawhai.

P: He aha te rereketanga o te korero pakiwaitara me te whakawhanaketanga o te ahua o Nioh ki etahi atu keemu?

A: Ahakoa he ngoikore ake pea nga korero pakiwaitara a Nioh, he mea whakamihihia tana korero me te whanaketanga. Ko nga ahuatanga penei i a Tokichiro he whanaketanga ngawari engari he kaha i roto i te waa, ka taapiri i te hohonutanga ki nga korero o te keemu.