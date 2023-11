Te Whakawhiti Nintendo: He Wheako Whakatairanga Whakatairanga

Ko te Nintendo Whakawhiti kua huri i te ahumahi petipeti me ona ahuatanga ahurei me te whai kiko. Ko tenei papatohu petipeti a-ringa e tuku ana i te wheako petipeti rumaki, ka taea e nga kaitoro te pai ki nga keemu matarohia me nga keemu mahi-mahi penei i te kaporeihana rongonui a Mario Bros me Te Poutohu o Zelda: Manawa o te Mohoao.

Kaore i rite ki nga papatohu petipeti tuku iho, he maamaa, he kawe kawe hoki te Nintendo Switch, he ngawari ki te kawe i o haerenga ki a koe ki nga waahi katoa e haere ana koe. Ahakoa kei te hiahia koe ki te takaro i runga i te mata nui, kei te pai ranei koe ki te aratau-a-ringa, ka taea e te Nintendo Whakawhiti te whakawhiti marie i waenga i nga mea e rua. Tuhia noa te papatohu ki to pouaka whakaata, wetewete ranei mo te petipeti-a-haere.

Na te maha o nga taputapu me nga taputapu kua whakararangitia mo te Nintendo Switch, ka taea e nga kaitakaro te whakanui ake i o raatau wheako petipeti. Mai i nga keehi whakamarumaru me nga parenga mata ki nga hiako huatau me nga kaiwhakahaere, he maha nga whiringa hei whakawhaiaro me te arotau i to papatohu.

Engari ko tehea tauira Nintendo Whakawhiti me hoko koe? E toru nga whiringa hei whiriwhiri:

1. Nintendo Whakawhiti: Ko te tauira taketake e tuku ana i nga whiringa petipeti maha, tae atu ki te ringaringa, te papapu, me nga momo pouaka whakaata. Ka tae mai me nga mea hari-kore ka taea te tango, ka taea te takaro tahi-a-rohe.

2. Nintendo Whakawhiti OLED: Kei roto i tenei putanga whakahou ake he mata OLED 7-inihi nui ake me te ororongo whakarei. He tino pai mo te petipeti a-ringa me te papapu, engari he iti noa nga painga ina purei i runga pouaka whakaata.

3. Nintendo Whakawhiti Lite: I hoahoatia mo te petipeti a-ringa, he maamaa, he mama, he waatea te Switch Lite i roto i te whānuitanga o nga tae hihiri. Ahakoa kaore i te tautoko i te takaro-a-rohe, i te tango ranei i nga mea hari-kore, he pai rawa atu tenei ma nga kaitakaro e pai ana ki nga mahi whakangahau.

Kia whai hua ai to Nintendo Whakawhiti, he mea nui kia mau nga taputapu tika. Mai i nga parenga mata karaehe whakamaarama tae noa ki te utu tauranga me nga kaiwhakahaere pro, ko enei taputapu ka whakarei ake i te taakaro me te tiaki i to papatohu.

Ahakoa he tauhou koe, he kaikaro mohio ranei, ka tukuna e te Nintendo Whakawhiti he whare pukapuka nui o nga keemu kia rite ki nga hiahia katoa. Mai i nga mahi whakaihiihi ki nga panga whakahiato roro, he keemu mo te katoa.

Hei whakarāpopototanga, kua tautuhia e te Nintendo Whakawhiti te petipeti ma te whakakotahi i te kawe me te mana i roto i te taputapu kotahi. Na tana hoahoa auaha me te tini o nga taputapu, he mutunga kore nga huarahi mo nga wheako petipeti. Hono atu ki te hurihanga Nintendo Whakawhiti ka eke ki to haerenga petipeti penei i mua.

FAQ

He aha te Nintendo Whakawhiti?

Ko te Nintendo Switch he papatohu petipeti a-ringa ahurei ka taea te purei i a ia ano i roto i te aratau a-ringa ka hono atu ki te pouaka whakaata mo te wheako mata nui ake. He waatea ki te takaro i nga keemu ki hea, i nga wa katoa.

Ko tehea tauira Nintendo Whakawhiti me hoko e au?

E toru nga tauira Nintendo Whakawhiti hei whiriwhiri: ko te Nintendo Whakawhiti taketake, ko te Nintendo Whakawhiti OLED, me te Nintendo Whakawhiti Lite. Ko te tauira pai mo koe ka whakawhirinaki ki o hiahia petipeti me te waahi e whakamahere ana koe ki te whakamahi.

He aha nga taputapu e hiahiatia ana mo taku Nintendo Whakawhiti?

Ahakoa ka tae mai te Nintendo Switch me nga mea katoa e hiahia ana koe ki te tiimata, he maha nga taputapu ka taea te whakanui i to wheako petipeti. Ko nga tauira ko nga parenga mata, nga tauranga utu, me nga kaiwhakahaere pro.

He aha nga taakaro e waatea ana mo te Nintendo Whakawhiti?

Ko te Nintendo Whakawhiti he maha nga momo keemu, tae atu ki nga kapoipoi matarohia penei i a Mario me Zelda, me nga taitara hou me te whakaihiihi. Mai i nga keemu mahi-arearea ki nga keemu paati maha, he mea mo te katoa.