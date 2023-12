Ka Powhiri a New Jersey ki te Kaina Kaina a Carnegie me nga Pu tuwhera

Kei te harikoa nga kainoho o New Jersey me te hunga kaingākau ki te kai i te mea ka uru mai te Carnegie Diner rongonui ki roto i te kari whenua. Ko te whare kai tino rongonui, i te tuatahi kei te taha o Carnegie Hall i Midtown Manhattan, kua whakanuia tona tapuwae me etahi atu waahi e rua, ko tetahi kei Secaucus, New Jersey inaianei.

Na tana momo tahua me tana piripono ki nga kai hou, kai-kounga teitei, kua whiwhi a Carnegie Diner i te tino whai muri i nga tau. Ko te waahi hou o Secaucus, e 6,600 waewae tapawha, e mau tonu ana ki te tauira toa o te taketake. Ka taea e nga kaihoko te tumanako kia rite ki nga putea kai, nga heihei me nga hua, me nga kaimoana reka, tae atu ki te parani Atlantic me te branzino, he maha nga wa ka tukuna i ia wiki.

Ko tetahi ahuatanga motuhake o te waahi o Secaucus ko tana waahi kai alfresco, e tuku ana i nga manuhiri te whai waahi ki te kai i raro i te maaka ataahua o te waina. Ko tenei taapiri, me te hoahoa taera o raro e whakanui ana i nga pakiaka o te taone nui o New York, ka hanga i te ahua mahana me te hihiri mo te hunga katoa e uru mai ana.

Ko te hunga e aroha ana ki te parakuihi e kore e pouri, i te mea kei te mahi tonu a Carnegie Diner ki te kai parakuihi puta noa i te ra. Mai i te lobster benedict ki te toast avocado salmon me te tini o nga panekeke pai, he mea hei makona i nga hiahia katoa. Ka taea hoki e nga kai kai hauora te pai ki te kowhiringa o nga huamata me nga peihana witi, e tohu ana he pai ano te kai reka.

A kaua e wareware ki nga kai reka. Ko te raupapa o Carnegie Diner mo nga maimoatanga whakamatautau he tino kore e taea. Ko te keke Chocolate Layer 24 me nga miraka miraka tawhito, karekau te ahua, ka waiho nga kai kai ki te mutunga reka ki a ratou kai.

Na tana tahua utu utu nui me tana ratonga tino pai, kua kohia e Carnegie Diner tetahi turanga kaiwhaiwhai pono e hiahia ana ki te tatari marie mo tetahi tepu. Inaianei, ka taea e nga kainoho o New Jersey te wheako kai tino pai, kei runga tonu i o raatau kuaha. Ahakoa he tangata whenua koe, e hiahia ana ranei koe ki te haere mo te haerenga kai, ko Carnegie Diner i Secaucus he waahi whainga e kii ana ka waiho he whakaaro mau tonu.