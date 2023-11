Ka Whakaritea e Ubisoft tetahi Paerewa Hou: Ko nga Cutscenes Whakamua Tere he Kaihuri-Kimiro

Kua hurahia e Ubisoft tetahi ahuatanga whakahihiri i roto i tana keemu kaikopere kaipahua pūkoro e haere ake nei, Ko te Division Resurgence. Ahakoa ehara i te mea he kaupapa whakamohiotanga o nga whakaaturanga whakaheke tere, he ahuatanga kaore e kitea i roto i nga keemu i enei ra. Ko tenei kaihuri keemu kua waiho nga kaitoro e tatari ana mo te tukunga o te keemu hei te tau 2024, me te tumanako ka noho hei whakaurunga paerewa ki nga keemu ataata katoa e heke mai nei.

I te kitenga i te kaha i te aitua, i kite nga kaitakaro i a ratou ano e tere haere ana i roto i nga waahanga roa i te Division Resurgence me te pa noa ki te mata. Ahakoa he tangata e hikoi wahangu ana, he korero nui ranei mo te misioni, ka taea e nga kaitakaro te maataki i enei ahuatanga, ka penapena te waa me te pai ake o te keemu.

Ahakoa ko te mokowhiti katoa i nga whakaaturanga he whiringa i roto i te nuinga o nga keemu, he maha tonu te hiahia ki te hopu i nga ahuatanga katoa o nga korero me te whanaketanga o te tangata. Ko te waahanga tere-whakamua i roto i te Division Resurgence e whakatutuki ana i tenei hiahia, ka taea e nga kaitakaro te tere tere i roto i nga waahanga o nga waahanga tapahi. Ko tenei waahanga iti engari he mea whai hua ehara i te mea he tohu atua anake mo nga kaitakaro e hiahia ana ki te neke tere i te korero engari he pai hoki mo te hunga e takaro ana i runga i nga taputapu pūkoro, e whaiwari ana ki te takai i nga taakaro i nga wa katoa.

Ko te whakapau kaha a Ubisoft ki te whakarei ake i te wheako kaitakaro he mea whakamihi. Na roto i te whakauru i te waahanga tere-whakamua i roto i te Division Resurgence, kua whakatauhia e ratou he paerewa hou i roto i te ahumahi petipeti. Kei te pirangi nga kaitakaro inaianei ki te kite i tenei ahuatanga ka whakatinanahia ki nga keemu Ubisoft e heke mai nei, penei i te Tiwihana 3 me te Division Heartland.

Ka kitea te tumanako, a ko nga kaiwhaiwhai o nga keemu a Ubisoft kaore e taea te awhina engari ko te hiahia ki te waatea me te ngahau ka kawea mai e te waahanga tere-whakamua. Ma te Ubisoft e arahi ana, ka whai whakaaro pea etahi atu kaiwhakawhanake keemu me te whakaaro ki te whakauru i tenei ahuatanga huri keemu ki roto i a raatau ake mahi.

FAQ:

Q: Ko te Division Resurgence te keemu tuatahi ki te whai i nga waahanga tapahi tere whakamua?

A: Kaore, ko etahi JRPG me etahi atu keemu kua whakauruhia nga ahuatanga rite i mua.

Q: Ka taea e au te peke i nga whakaaturanga tapahi katoa i roto i te Tiwihana Resurgence?

A: Ae, pera i te nuinga o nga keemu, Ko te Division Resurgence ka taea e nga kaitoro te peke i nga waahanga tapahi ina hiahia.

P: Hei ahea te whakarewanga mana o Te Division Resurgence?

A: Ko te keemu kei roto i nga whakamatautau beta i tenei wa, a ko te tumanako ka whakarewahia i te 2024.