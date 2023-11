Tinder Revamps Āhuatanga ki te Whakahonu Hononga me te Whakanui i te Motuhēhē Kaiwhakamahi

Ko Tinder, te taupānga teití rongonui, kua panuitia he hoahoa hou e whai ana ki te whakatairanga ake i nga taunekeneke whai kiko me te whakatairanga i nga hononga pono ki waenga i ona kaiwhakamahi. Ko te kamupene he whakaawe mai i ana rangahau mo nga manakohanga a Gen Z, e whakaatu ana i te hiahia mo te pono me nga hononga e toro atu ana ki tua atu o nga taunekeneke taumata-mata.

I roto i nga ahuatanga hou i whakauruhia ko te whakauru o nga tohu tohu, he huanga kua roa e tu ana i runga i nga tono whakahoahoa penei i a Hinge, Bumble ranei. Ko enei akiaki ka taea e nga kaiwhakamahi Tinder te whakaputa i o raatau whakaaro ma te whakautu ki nga korero penei "Ko te mea tuatahi kei taku rarangi peere ko ..." ranei "E rua nga pono me te teka." Ma te tohatoha i o raatau whakaaro me o raatau wheako ma enei akiaki, ka whai waahi nga kaiwhakamahi ki te whakaatu i o raatau ahuatanga me te uru atu ki nga korerorero pai ake mai i te timatanga.

Hei taapiri, kua whakauruhia e Tinder nga tohu korero taketake, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakaatu i o raatau tohu zodiac i te taha o o raatau korero. Ahakoa te ahua iti, ko nga korero tohu tohu zodiac kua noho hei kaupapa whakahirahira i waenga i te maha o nga tangata, e whakarato ana i nga mahi pakaru huka me nga tiimata korero.

Hei whakarei ake i te wheako o te kaiwhakamahi, kua hurahia e Tinder nga pakiwaituhi hou, ka werohia te hihiko me te ora ki roto i te atanga o te taupānga. Ka taapirihia e enei pakiwaituhi he huānga o te ngahau me te ngahau, te whakatakoto i te waahi mo nga taunekeneke ngawari me te ngahau.

Ko te “hoahoa hou rizz-tuatahi” a Tinder e tohu ana i te whakapumautanga o te kamupene ki te noho whai take me te whakatutuki i nga hiahia e tipu haere ana o tana turanga kaiwhakamahi kanorau. Ma te whakauru i enei ahuatanga hou, ka whai a Tinder ki te hanga i tetahi taiao e akiaki ana i nga hononga hohonu ake, e whakatairanga ana i nga korero pono, e whakatairanga ana i nga hononga whai kiko.

FAQs

He aha te mea i hanga hou ai a Tinder?

Ko te hoahoa hou a Tinder i whakahihirihia e ana rangahau mo nga manakohanga a Gen Z, e whakanui ana i te hiranga o te pono me nga hononga kei tua atu i nga taunekeneke.

Me pehea e taea ai e nga tohu tohu te whakarei ake i nga wheako kaiwhakamahi?

Ko nga tohu korero ka whai waahi ki nga kaiwhakamahi ki te whakapuaki i a raatau ano me te whai waahi ki nga korerorero whai kiko mai i te timatanga. Ma te tohatoha i a raatau whakautu ki nga akiaki, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakaatu i o raatau ahuatanga, o raatau hiahia me o raatau wawata.

He aha te mahi a nga tohu zodiac i roto i nga ahuatanga hou?

Ko nga korero tohu tohu Zodiac he waahi taapiri mo nga kaiwhakamahi. Ka taea e ia te mahi hei kaipatu hukapapa, hei whakaoho korero ranei, ka whakakotahihia nga kaiwhakamahi me nga tohu hototahi.

He aha te kaupapa o nga pakiwaituhi hou?

Ko nga pakiwaituhi hou i whakauruhia e Tinder ka taapiri i te ahua o te takaro me te hihiko ki te atanga o te taupānga. E whai ana ratou ki te hanga i tetahi wairua ngahau me te whakahihiri mo nga kaiwhakamahi, ki te poipoi i nga taunekeneke ngahau.