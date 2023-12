Te Ingoa Whakamutunga o Ellie I Te Whakamutunga I Te Whakamutunga o Tatou Part 2 Remastered

I roto i te putanga remastered tino tumanakohia o The Last of Us Part 2, kua whakaritea kia tukuna i te Hanuere 19, 2024, kua kitea he kitenga whakaihiihi e pa ana ki te kaiwhakaari o te keemu, a Ellie. Ko te keemu taketake i noho pohehe nga kaiwhaiwhai mo te ingoa whakamutunga o Ellie, engari i te mutunga kua whakapumautia i roto i te putanga remastered.

I a ia e tirotiro haere ana i roto i te wakatō mo te aratau roguelike hou, he kaiwhakamahi Reddit ko tomdurnell te ingoa i kite i tetahi korero iti i aro ki a ratou. He tohu ingoa kei runga i te koti mokowhiti a Ellie, kare e kitea engari ka panuitia hei “E. Wiremu.” Ko tenei kitenga ko te whakapumautanga tuatahi i roto i te keemu mo te ingoa katoa o Ellie.

Ko te mea whakamiharo, ko Naughty Dog, te kaiwhakawhanake o The Last of Us Part 2, i whakaatu i mua i te ingoa whakamutunga o Ellie na roto i nga uiuinga me te perehitini tuarua a Neil Druckmann me nga tuhinga hoahoa me te pukapuka pukapuka takaro Hapanihi. Heoi, koinei te wa tuatahi kua whakaatuhia i roto i te keemu ake.

Ko te putanga remastered o te keemu e whakaatu ana i te aratau roguelike No Return, ka taea e nga kaitakaro te whawhai i roto i nga ngaru o nga hoariri puta noa i nga mapi rereke i te wa e tipu haere ana te kaha. Hei painga, ka watea te koti mokowhiti a Ellie hei kakahu i roto i tenei aratau, ka taea e nga kaitoro te koa ki te waatea auaha me te whakarite i nga ahuatanga.

Ko te Whakamutunga o Tatou Wāhanga 2: Remastered ehara i te kawe noa i te keemu ki te PlayStation 5 engari he maha ano nga waahanga taapiri. Kei roto i enei e toru nga Taumata Ngaro me nga korero kaiwhakawhanake, taakaro kore utu, whakanikoniko whakairoiro, whakauru DualSense, me etahi atu. Ko nga kaitakaro kei a raatau te keemu i runga i te PlayStation 4 ka taea te whakahou ki te putanga PlayStation 5 mo te utu iti.

Ka taea e nga kaiwhaiwhai o te raupapa The Last of Us te whakamutu i nga whakapae e pa ana ki te ingoa whakamutunga o Ellie. Na te tukunga o te putanga remastered, ka whai waahi nga kaitakaro ki te ruku hohonu ki te ao o Ellie me te hura i nga ahuatanga hou o tona ahuatanga.