Ko te Nako Airihi kua Patuhia i Starfield Ka Whakaoho Tautohetohe

Ko te keemu e tino tumanakohia ana, ko Starfield, i hangaia e Bethesda, kua mura mai mo tana reo Irish kua kore e mahia. Ko nga kaitakaro me nga kaititiro i noho ohorere me te pouri i te whakaahuatanga o te reo, i kiia he "whakarihariha."

Ehara i te mea hou i roto i te ao o te ao pāpāho te take mo te pohehe i te reo, engari ko te ahua nei kua eke a Starfield ki tetahi taumata hou. He maha nga tangata no Iriana, e mohio ana ki nga ahuatanga o o ratou ake reo, kua whakapuaki i to ratou pouri mo te whakaahuatanga hee.

Ahakoa e kii ana etahi ko te tuku i nga kaiwhakaari o Irish ki te whakaputa i enei mahi ko te otinga ngawari ake, ko te iti rawa o te whakaaro kia tika te whakahua. Ko te mea pouri, ko tenei whakaritenga matua kua warewarehia i roto i te whanaketanga o Starfield.

Kua waipukehia a Twitter i nga korero e whakaatu ana i te kino o te kounga o te reo Irish i roto i te keemu. Ko etahi kua whakataurite ki te reo taketake o Amerika me te whakamahi i etahi wa o nga rerenga korero a Irish. Ua piihia te reira “pohepohepo” e “eita e tiaturihia” e te feia tei ite mata roa i te reira.

Ehara tenei i te waahi tuatahi o te reo Airihi kua kore e mahia i roto i te ao petipeti. Heoi, ko nga taitara tata nei penei i a Assassin's Creed Valhalla he pai ake te mahi ki te whakaatu tika i te nako. He pouri te kite kua ngaro a Starfield i te tohu mo tenei kaupapa.

Ahakoa nga tautohetohe e pa ana ki te reo Airihi, kua kaha tonu a Starfield ki te kohi angitu i etahi atu waahi. He pai nga arotake a te keemu me te pai o te mahi hoko.

Hei whakamutunga, ko te reo Airihi i patua i Starfield i puta te riri i waenga i nga kaitakaro me nga kaitoha. He tauira marama mo te hiranga o te whakaatu tika i roto i te hunga pāpāho, a ka waiho hei whakamaumahara kia kaha ake te whakapau kaha ki te whakapumau i te pono o nga whakaahua o nga ahurea me nga reo rereke.

