Wewetehia te Mana o nga Kaata Moata Whakanuia me te iPhone 15 Pro

Ko te iPhone 15 Pro hou kua whakauruhia te kaha USB-C, e tuku ana i te punaha whakahaere taura. Ehara tenei i te mea ka pai ake te whakahaere engari ka whakarato hoki i te tautoko whakaputa ataata taketake. Ma tenei ahuatanga hou, ka taea e nga kaiwhakamahi te hono i o raatau iPhone ki nga whakaaturanga o waho ma te whakamahi i te taura kotahi. Whakaarohia te whakawhiti tika i o whakaaturanga Netflix tino pai ki runga i to pouaka whakaata rūma hotera - he mea tino pai. Heoi, na te hototahi USB-C kua ara ake he waahanga taapiri hou e tino whakanui ana i te mahi o to iPhone, ina koa kei te haere koe.

Whakauruhia nga mohiti mooni kua whakanuia - he maakete e tipu tere ana e tuku ana i te whānuitanga o nga mohiti me nga mata whakaata i roto. Ko enei karaihe, te utu i waenga i te $300 me te $500, e tuku ana ki nga kaiwhakamahi he wheako tirohanga ahurei. Ko tetahi waahanga rongonui i roto i tenei waahanga ko te Xreal Air, e whakaatu ana i te whakaaturanga 120Hz, 0.68-inihi MicrOLED kua tohua ki runga i nga arotahi ma te whakaata. Ma tenei ka taea e nga kaiwhakamahi te kite i te whakaaturanga me te ao tuuturu i te wa kotahi. Hei ruku ake i a koe me te pai ki nga mangu pango pono, ka taea e koe te taapiri i te awhi tinana ki mua o enei mohiti hei aukati i te rama o waho.

Ko nga karaihe Xreal Air kaore he puna mana. Engari, ka toia mai e ratou te mana mai i nga taputapu ka hono atu ratou, pera i te maha o nga kaitirotiro USB-C kawe i runga i te maakete. Ma te USB-C ki te USB-C taura whakauru, ka taea e koe te hono ngawari i nga mohiti Xreal Air ki to iPhone 15 Pro, ka whakaata tonu i to mata ki te whakaaturanga o nga karaihe. Ahakoa e whakaata ana te tautuhinga taunoa i te mata o to waea waea me nga taupānga, ko nga taupānga rerenga riipene whakaata e tautoko ana i te riipene whakaata e tuku ana i te riipene whakaata whenua i te wa e purei ana i nga whakaaturanga me nga kiriata.

Ko enei mohiti mooni kua whakanuia ehara i te mea nui noa mo te rerenga ataata. Ka nui ake te rumaki o te petipeti, ina koa ka honoa ki te Kaiwhakahaere USB-C Backbone. I tua atu, ka tukuna e ratou he wheako tirotiro paetukutuku iti ka honoa ki te papapātuhi Nihokikorangi. I tua atu, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakauru i a raatau ake arotahi whakahaunga me te whakauru whakauru ka tono ranei i nga arotahi motuhake mai i HONSVR i te utu utu.

Hei whakarei ake i te wheako Xreal Air, ka taea e koe te whiriwhiri mo te taputapu Xreal Beam. Ka maukati tenei taputapu i to whakaaturanga mariko ki te waahi e pa ana ki to tuunga o to mahunga, ka whakaiti i nga raru ka taea. Ka rua ano te Xreal Beam hei peeke pākahiko taapiri mo nga mahi mooni ka taea te hono atu ki nga momo taputapu, tae atu ki nga papatohu keemu penei i te Nintendo Whakawhiti me te PlayStation 5, e whakarato ana i te whakaaturanga mariko tae atu ki te 300 inihi.

Ahakoa ko te Vision Pro kei te heke mai a Apple he wheako mooni kua piki ake, ko te utu nui ake me te tuku i te tau e whai ake nei ka waiho ko nga whiringa penei i te Xreal Air hei whiringa kaha mo te nuinga o nga kaiwhakamahi. Ko enei mohiti he maha nga ahuatanga o ia ra me te ahua kikorangi, whai whakaaro ka taea te kawe ki nga waahi katoa.

Pātai Auau

1. Ka taea e au te hono i nga karaihe Xreal Air ki nga taputapu ke atu i te iPhone 15 Pro?

Ae, ka taea e koe te hono atu i nga karaihe Xreal Air ki nga momo taputapu, tae atu ki nga papatohu keemu penei i te Nintendo Switch me te PlayStation 5, mo te whakaaturanga mariko nui ake.

2. Kei te waatea nga arotahi whakahaunga mo nga karaihe Xreal Air?

Ae, ka tae mai nga karaehe Xreal Air me te whakauru e taea ai e nga kaiwhakamahi te taapiri i o raatau ake arotahi whakahau. Hei tauira, ka taea te tono mo nga arotahi kua whakaritea mai i HONSVR i te utu utu.

3. He pehea te whakapai ake a te taputapu Xreal Beam i te wheako?

Ko te taputapu Xreal Beam ka taea e nga kaiwhakamahi te whakatika i o raatau whakaaturanga mariko ki te waahi e pa ana ki o raatau tuunga mahunga, ka whakaiti i te ahua o te mamae me te mate nekehanga. Ka noho ano he peeke pākahiko taapiri mo nga mahi mooni.

4. Ko te Xreal Air he whiringa utu-utu ka whakaritea ki te Vision Pro a Apple e haere ake nei?

Ae, ka tukuna e te Xreal Air tetahi wheako mooni whakanui ake i te utu iti rawa atu. Na tona waatea tonu me nga ahuatanga o ia ra, he mea tino pai mo te nuinga o nga kaiwhakamahi.