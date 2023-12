Ka timata te Haerenga Nui a te Iceberg A23a ki te moana tuwhera

He piriona toni hukapapa, e mohiotia ana ko A23a, kua pakaru mai i tona turanga whenua, a kei te neke haere ki nga wai tuwhera e tata ana ki Antarctica, e ai ki nga panui a te British Antarctic Survey. Ko te rahi o te hukapapa he uaua ki te mohio, he 40 ki te 32 maero nautical te ine, he nui ake i te motu o Hawaii o Oahu me te toru taima te rahi o te Moutere Manhattan o New York City.

I timata te haerenga a A23a i te wa e noho tonu ana i roto i te papa hukapapa me te kawe i tetahi teihana rangahau Soviet. Heoi, i te tekau tau atu i 1980, ka wehe te hukapapa mai i te whata, ka mau ki te teihana rangahau. Mai i tera wa, ka mau tonu ki te papa o te moana tae noa ki te wa i timata ai te rere atu.

Ahakoa he poto ake te A-76 i te A23a hei tio hukapapa nui rawa atu i te tau 2021 i muri i te wehenga atu i te Papa Huka o Ronne, ka wehewehea ki nga wahanga iti, ka taea e A23a te whakahoki ano i tana taitara. E ai ki nga tohunga he 1,000 ki te 1,200 putu te matotoru o te hukapapa, he tino nui.

Ko nga putake o A23a ka hoki mai ki te takurua o te tau 1986, i te wa i pakaru mai i te Papa Tio Filchner me etahi atu hukapapa nui e rua, A22 me A24. No te mutunga o te tau 1991 ka wehe a A23a i era atu hukapapa, ka noho hei hinonga motuhake.

Inaianei, i a A23a e anga whakamua atu ana ki te moana tuwhera, me tupato nga kaipuke e whakatere ana i nga wai e tata ana ki te Moananui-a-Kiwa Antarctica me te aro turuki i o raatau radar kia kore ai e tukinga ki te hukapapa nui. Kaore ano kia kitea ko hea te mutunga o te A23a, engari ko tana nekehanga hei whakamaumaharatanga mo te huri haere tonu o te taiao Antarctica.