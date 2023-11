Wewetehia to Hurirangi petipeti: Kei konei te hokonga Paraire Pango a GOG!

He kaikaro ngakau nui koe e ora ana i runga i te hikaka ki te kite i nga keemu hou? Ki te pera, katahi ka waimarie koe na te mea katahi ano ka whakarewahia te hokonga o te Paraire Pango a GOG, ka hurahia he taonga o nga keemu whakahekenga ka tino makona ai o hiahia petipeti. Mai i nga kaiwhakawhanake rongonui penei i te CD Projekt, PlayStation, Bethesda, me Blizzard, he kohinga nui a GOG o nga keemu ka noho whakangahau koe mo nga haora i te mutunga.

Ko tetahi o nga ahuatanga rongonui o nga keemu GOG ko to ratou ahua kore DRM. Ka hoko koe i tetahi keemu mai i GOG, kei a koe tonu, kaore he here, he hiahia ranei mo etahi atu kaiwhakaputa. Ko te herekore ki te takaro i o keemu i nga wa katoa me nga waahi katoa e hiahia ana koe ka tutuki te moemoea a te kaitoro.

I tua atu i nga putanga hou, ka aro ano a GOG ki nga kaingākau petipeti retro me te maha o nga keemu PC retro e tukuna ana. Ahakoa he kaakaro nostalgic koe e titiro ana ki te whakahoki ano i nga karaehe o te tamarikitanga, he kaakaro pakiki ranei e hiahia ana ki te torotoro i nga putake o te petipeti, kei a GOG tetahi mea mo te katoa.

Engari he aha i mutu ai ki GOG anake? Ko te wa o te Paraire Pango kua ki tonu i nga utu whakamiharo puta noa i nga momo papa petipeti. Kaua e ngaro i runga i nga utu pai rawa atu mo te Steam, nga utu Nintendo, nga utu Xbox, me nga utu katoa o te Paraire Pango kua timata ke te hanga ngaru.

No reira, whakakakahu me te takatu mo te riipene petipeti penei i era atu. Kua tata huri to rarangi hiahia petipeti hei tino pono, i te mea kua oati te hokonga Paraire Pango a GOG ki te tuku i nga waa petipeti e kore e warewarehia. Kia rite ki te ruku i a koe ki roto i nga ao whakahihiri, uru atu ki nga mahi whakahihiri, ka wheako i te koa o te petipeti i roto i tona ahua parakore. Tīmatahia te hanga i to kohinga inaianei ka timata nga keemu!

Pātai Auau

He aha te tikanga DRM-kore? Ko te DRM-kore e tu mo Digital Rights Management free. E pa ana ki nga ihirangi matihiko, penei i nga keemu, ka taea te uru noa, te kape, me te purei me te kore here, me te hiahia mo etahi atu rorohiko, whakamanatanga ranei. Kei te hiahia ahau ki tetahi kaiwhakarewa hei takaro keemu i hokona mai i GOG? Kaore, kaore koe. Ko nga keemu GOG he DRM-kore, ko te tikanga ka taea e koe te tango me te purei me te kore e hiahiatia he kaiwhakaputa, motuhēhēnga ipurangi rānei. Ina whiwhi koe i tetahi keemu mai i GOG, nau te pupuri me te takaro i nga wa e hiahia ana koe. He utu mo nga keemu PC retro? Tino! Kei te tuku a GOG i te kowhiringa whakamiharo o nga keemu PC retro, he tino pai mo te hunga e pai ana ki te nostalgia, e hiahia ana ranei ki te torotoro i nga hitori o te petipeti. Ko te hoko Paraire Pango i GOG kei roto nga utu mo nga taitara hou me nga taitara retro.