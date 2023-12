Ko nga Panui Whakaoho Keemu I hurahia i Te Tohu Keemu 2023

Whakarāpopototanga: Kei te whakahaerehia nga Tohu Taakaro 2023 me te maha o nga panui me nga ohorere kei te rongoa mo te hunga kaingākau petipeti. Ko te huihuinga a-tau a Geoff Keighley he waahi mo nga whakaaturanga nui, a, i tenei tau, kare he rereke. Ko etahi o nga mea tino nui ko te Brothers: A Tale of Two Sons Remake, Rise of the Golden Idol, Usual June, Pony Island 2: Panda Circus, Harmonium: The Musical, and Windblown.

Teina: A Tale of Two Sons Remake for Next-Gen Consoles

Ko Joseph Fares, rongonui mo ana mahi i runga i nga keemu mahi tahi penei i a It Takes Two me A Way Out, kei te kawe mai i te hanga ano o tana keemu nui tuatahi, Brothers: A Tale of Two Sons. Kua whakaritea mo te tuku i te Hui-tanguru 28, 2024, ka watea te hanga hou ki PlayStation 5, Xbox Series X|S, me PC. Ko te ahuatanga ahurei o te keemu taketake, kei reira nga kaitakaro e whakahaere ana i nga tohu e rua i te wa kotahi, ka whakawhiwhia he wheako mahi takitahi.

Ko Rise of the Golden Idol e whai ana i nga tapuwae o tona Mua

Whai muri i te angitu o The Case of the Golden Idol, ka taea e nga kaiwhaiwhai te titiro whakamua ki te waahanga e tino tumanakohia ana, Rise of the Golden Idol. Ka mau tonu te keemu i te ataahua indie o tona mua, ka tukuna ki runga Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, me te Nintendo Whakawhiti.

Hune Hune: He Mahinga Mahi Tipua i runga i te Horizon

Ko te marama o Hune i mau te aro o nga kaikaro me ona momo toi whakamarumaru cel me nga mea tipua. Ko tenei keemu mahi-maamaa kua whakaritea ki te tuku i tetahi wa i te tau 2025 me te oati he wheako petipeti whakahihiri.

Pony Island 2: Panda Circus Ka Huri pouri

I huraina e Daniel Mullins, te rangatira o te keemu whakamataku a Pony Island, te taitara Pony Island 2: Panda Circus. I whakaatuhia e te tauaru whakakitenga te wairua whakahihiri me te whakapouri i tumanakohia e nga kaiwhaiwhai o nga mahi a Mullins.

Harmonium: Ka Whakatakotoria e te Waiata He Tune Hou

Ko tetahi o nga panui whakahihiri mai i nga Tohu Taakaro 2023 ko Harmonium: The Musical, he mahinga puoro puoro mo te Xbox Game Pass. Na tana whakakotahitanga ahurei o te puoro me te taakaro, ko tenei taitara e whai ana ki te ruku i nga kaitoro ki roto i te haerenga puoro puoro.

Te Hau: He Roguelite Whawhai Tere Uira

Motion Twin, nga kaiwhakawhanake i muri i nga Waea Mate kua whakamihihia, i whakauru mai i ta raatau kaupapa hou, Windblown. Ko tenei keemu e arotahi ana ki te mahi tahi e tuku ana i nga mahi tere-tere, nga whakaaturanga tino ataahua o te anime-esque, me te hiakai mo nga wheako roguelite whawhai tere uira i whakahihiko i tana hanganga.

I te wa e haere tonu ana nga Tohu Taakaro 2023, he maha atu nga ohorere me nga panui e tatari ana ki nga kaakaro ngakau nui puta noa i te ao. Kia mau ki nga korero hou mo tenei huihuinga whakahihiri.