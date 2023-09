Ko te heke mai o te Whakahaere Rawa Ahumahi i te Rangai Hangarau o Amerika

Te tirotiro i te heke mai o te Whakahaere Rawa Ahumahi i te Rangai Hangarau o Amerika

I a tatou e titiro ana ki te heke mai o te whakahaere rawa hinonga (EAM) i roto i te rängai hangarau o Amerika, e kitea ana ka huri te whenua ki te huri nui. Ko te whakakotahitanga o nga hangarau hou, te whakarereke i nga tauira pakihi, me te tipu haere o nga tumanako a nga kaihoko kua rite ki te tautuhi ano i te huarahi whakahaere hinonga i o raatau rawa. Ko tenei huringa ehara i te mea mo te hangarau anake; e pa ana ki te whakamahi i te mana o te raraunga, te tātari, me nga taputapu matihiko hei akiaki i te pai o te whakahaere, te whakarei ake i te whakatau, me te whakaputa i nga wheako kaihoko pai ake.

Ko te pikinga ake o te Ahumahi 4.0, e tohuhia ana e te piki haere o te whakarorohikotanga me te honohono o nga hua, nga mekameka uara, me nga tauira pakihi, he take matua o tenei huringa. Kei te akiaki i te tangohanga o nga hangarau matatau penei i te Ipurangi o nga Mea (IoT), te mohio hangai (AI), te ako miihini (ML), me te poraka i EAM. Ko enei hangarau e taea ai te whai i nga rawa-a-waa, te tiaki matapae, me te whakahaere huringa ora o nga rawa, na reira ka pai ake te whakamahi rawa, te whakaheke i te wa heke, me te whakaheke i nga utu tiaki.

Hei tauira, ka taea e nga kaitoro IoT te aro turuki i nga mahi o nga rawa i roto i te waa-a-waa, me te whakarato i nga raraunga nui ka taea te tātari hei matapae i nga ngoikoretanga ka taea, me te whakarite i nga mahi whakatikatika. Waihoki, ka taea e AI me ML te wetewete i te maha o nga raraunga hei tautuhi i nga tauira me nga ia, kia pai ake ai te whakatau me te matapae. Ko te Poraka, i tetahi atu taha, ka taea te whakarite i te pono me te haumarutanga o nga raraunga rawa, te whakahaere i nga whakawhitinga rawa marama me te pai.

I tua atu, ko te nekehanga ki te tauira pakihi-whakaaro i roto i te waahanga hangarau kei te awe i nga rautaki EAM. Kei te kaha te aro o nga kamupene ki te tuku i nga ratonga wariu, kaua ki nga hua noa. Ko te tikanga tenei kia kaha ake te aro ki nga kaihoko ki te EAM, ko te whainga ehara ko te pupuri noa i nga rawa engari ko te whakarite kia puta nga hua e hiahiatia ana mo nga kaihoko. Ka whai waahi pea tenei ki te whakamahi i nga raraunga me nga tātaritanga kia mohio ai ki nga tauira whakamahi a nga kaihoko me nga manakohanga, me te whakahāngai i nga rautaki whakahaere rawa.

Ko tetahi atu ahua nui e hanga ana i te wa kei te heke mai o EAM i roto i te waahanga hangarau o Amerika ko te aro nui ki te oranga tonutanga. I te wa e noho ana nga awangawanga o te taiao, kei te titiro nga kamupene ki te whakahaere i o raatau rawa ki te whakaiti i o raatau tapuwae taiao. Ka uru pea tenei ki te tango i nga hangarau kaariki, te arotau ki te whakamahi rawa, me te whakatinana i nga maataapono ohanga porohita i roto i te whakahaere huringa oranga rawa.

Ko te heke mai o EAM e oati ana kia nui ake te whakauru me te mahi tahi. I te kaha haere o nga kamupene ki te tango i nga otinga-a-kapua, kei te tipu haere te hiahia mo nga punaha EAM ka taea te hono marie ki etahi atu punaha hinonga penei i te ERP, CRM, me te SCM. Ehara tenei i te mea ka whakarei ake i te rerenga raraunga me te tirohanga puta noa i te hinonga engari ka whakahaere ano hoki i te mahi tahi-whakawhitiwhiti, e whai hua ake ai te whakahaere rawa.

Engari, ko te mohio ki tenei mea kei te heke mai ehara i te mea he wero. Me whakatere nga kamupene i nga take e pa ana ki te taatai ​​​​raraunga me te haumarutanga, te whakauru hangarau, me te whakahaere huringa. Me whakapakari ano i o raatau kaimahi ki te whakamahi i enei hangarau hou me enei huarahi.

Hei whakamutunga, ko te heke mai o te whakahaere rawa hinonga i roto i te waahanga hangarau o Amerika kua whakatauhia kia hihiri me te whakahihiri. I te wa e whakatere ana nga kamupene i tenei whenua hurihuri, me kakama, te auaha, me te aro ki nga kaihoko. Ka hiahia ratou ki te whakamahi i nga hangarau hou, ki te tango i nga tauira pakihi hou, me te whakahāngai i a raatau rautaki ki nga tumanako a nga kaihoko me nga whaainga pumau. Ko te hunga ka taea te mahi angitu ka kore e arotau noa i a raatau whakahaere rawa engari ka whai waahi whakataetae ki te maakete.