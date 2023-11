Fitbit Charge 6: Te Aroturuki Hauora Kiato Rawa

Kua hurahia e Fitbit te taapiri hou ki tana rarangi o nga taputapu aroturuki hauora, a koinei tetahi e kii ana ko te mea pai rawa atu. Ko te Fitbit Charge 6 ehara i te taputapu hurihuri, engari he tino tika me te tika, na te mea ko te maataki atamai iti tino whakamiharo a te kamupene tae noa ki tenei ra. He aha atu, kua tae mai inaianei me te whānuitanga o nga taupānga a Google, kia pai ake ai nga mahi o ia ra.

Ko te utu mo te $160, ko te Charge 6 he waahanga utu nui ake ki nga taputapu o mua i te raupapa Charge. Heoi, me ohauru tonu nga kaiwhakamahi ki te ohaurunga marama a Fitbit kia uru atu ki nga ahuatanga me nga painga katoa. Ka puta te patai: he pai te hoko i te Utu 6, me whakaaro ranei koe ki etahi atu huarahi?

Ko tetahi o nga ahuatanga tino rongonui o te Charge 6 ko tana hoahoa kiko me te iti - he tohu tohu o Fitbit. Ko te kōtaha iti me te kiato ka whakarite kia kore e whakararu i o mahi o ia ra, a ka wareware koe kei te mau koe. Ko te tinana o te Charge 6 he mea hanga mai i te konumohe maamaa ka tae mai i roto i nga waahanga e toru: he pango, he hiriwa, he koura champagne. Hei taapiri, ko nga whiringa roopu e waatea ana i roto i nga tae e toru - Obsidian, Porcelain, me Coral - i whakaaweahia e te ahua a Google.

Ka whakatauritea ki nga maataki maamaa tuku iho, he tino iti te Charge 6, he mea rongonui mo te hunga e pai ana ki te taputapu iti ake i te wa e whakangungu ana. Ko te whakaaturanga AMOLED kei mua he iti engari he hikaka, a ko te karaehe kopiko he whakamarumaru. He 50 mita te whakatauranga parenga wai, ka taea e koe te mau maia i a koe e kaukau ana. Ko te mea nui, kua tukuna ano e Fitbit te paatene taha haptic me te Charge 6, he tino harikoa nga kaiwhaiwhai. Ma tenei paatene ka ngawari ake te whakaterenga ma te atanga, e whakarato ana i te wheako kaiwhakamahi ngawari.

Ko te Charge 6 he pai ake i runga i te kaha ki te whai hauora. Neke atu i te 40 nga momo mahi whakangungu e waatea ana, mai i te hikoi ki nga mahi whakangungu o te puni whawhai, ma tenei taputapu e kapi katoa o hiahia whakangungu. Kua rite ki nga pukoro mo te aro turuki i te hāora toto, te tuhi i nga EKG, tae atu ki te ine i te pāmahana kiri me nga taumata ahotea puta noa i te ra.

Ko te whakamohoatanga tino nui kei te aro turuki i te ngakau, e rite ana inaianei ki te tika o te Google's Pixel Watch 2. E kii ana a Fitbit ko te Utu 6 e tuku ana ki te 60% nga hua tika ake i te wa e whai ana i nga mahi whakangungu kaha penei i te HIIT me te oma. Ahakoa karekau he whakataurite tika ki te Utu 5, ko te Utu 6 he rite tonu nga hua ki etahi atu maataki atamai i runga i te maakete, penei i te Apple Watch Series 8 me te Pixel Watch 2.

Hei whakamutunga, ko te Fitbit Charge 6 e tuku ana i te tino tika, te tika, me te waatea i roto i te kete maataki atamai. Ahakoa he kaingākau koe ki te whakapakari tinana, kei te whai noa ranei koe ki te whakapai ake i to hauora katoa, ko te whānuitanga o nga ahuatanga me te hoahoa kiko o te Charge 6 he mea tino pai.

Nga Ui Auau (FAQ)

He utu te Fitbit Charge 6?

Ko te Fitbit Charge 6 te utu mo te $160, he mea tika ki te whakaaro ki ona ahuatanga matatau me te tika o te tirotiro hauora. Heoi, he mea nui kia mohio koe me whai ohaurunga ia marama ki te iriti i te kaha katoa o te taputapu.

He ātete wai te Fitbit Charge 6?

Ae, ko te Fitbit Charge 6 he aukati wai ki te 50 mita. Ka taea e koe te mau i a koe i te wa e kaukau ana, e mahi ana ranei i nga mahi wai.

He pehea te whakataurite o te reanga ngakau o te Fitbit Charge 6 ki etahi atu maataki atamai?

E kii ana a Fitbit ko te aro turuki o te ngakau i runga i te Charge 6 e whakarato ana ki te 60% nga hua tika ake i nga mahi whakangungu-nui ka whakaritea ki tona mua, te Charge 5. Ahakoa kaore i te waatea te whakataurite tika ki etahi atu smartwatches, kua korero nga kaiwhakamahi i te tika o te wa ka whakaritea ki nga taputapu rangatira penei i te Apple Watch Series 8 me te Pika Watch 2.

He aha nga momo whakangungu e waatea ana i te Fitbit Charge 6?

Ko te Fitbit Charge 6 neke atu i te 40 nga momo whakangungu rereke, mai i te hikoi me te oma ki te waaawa me nga mahi whakangungu whawhai. Ahakoa e pai ana koe ki nga mahi iti-kaha, ki nga mahi whakangungu kaha ranei, ka whakatutukihia e tenei taputapu nga momo manakohanga tinana.