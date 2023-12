Ko te Karapu a Sam e tuku moni penapena nui mo nga mea nui mo te tunu tunutunu o Hakihea

Ko te Karapu a Sam kua hipokina e koe mo o hiahia tunu tunu hararei me o ratou Tiaki Tihema Inamata. Ehara i te mea ka kitea e koe nga utu mo te tunu kai penei i te pihikete, te parauri, me nga keke keke, engari he maha ano nga taonga kai kei raro iho i te $10. Mena he iti to tahua moni, ko Sam's Club te waahi ki te haere mo nga utu whakamiharo.

Tīmatahia ō ata i te taha matau ki te peihana Frosted Mini Wheats. Ko tenei pata kua rite ki te kai kua whakakiia ki te pai o te witi katoa, ka tae mai i roto i te pouaka 55-hekere me nga peke e rua. Tāpirihia to miraka tino pai ka parekareka ki te parakuihi kai me te reka.

Mo te hunga aroha kawhe, ka tukuna e Sam's Club te Folgers Classic Roast Ground Coffee. Kei roto i tenei kaata 43.5-ounce te kawhe tunutunu reo me te reka, te kakara maeneene. He hototahi ki nga momo hanga kawhe, no reira ka taea e koe te hanga kapu hou ina hiahia koe ki te tiki-me-up.

Mena he niho reka koe, kaua e ngaro i te Frosted Brown Sugar Cinnamon Pop-Tarts. Ko tenei mahi e pa ana ki te reka o te Frosted Brown Sugar Cinnamon rongonui. Kei roto i te pouaka he 48 nga keke tunu kai he tino pai mo te parakuihi tere, mo nga paramanawa haere ranei.

Ko te rehu tunu kai he mea tika mo tetahi kihini, a kua hipokina e te Karapu a Sam ki a koe te Repu Tunu Taketake o Pam. Kei roto i tenei mokihi e rua nga ipu 12-hekere o te rehu hinu tunu kore ngako. He tino pai mo te parai i nga hua, te taapiri i nga kai ki te tiihi, me etahi atu.

Kia auaha ki te kīhini me te Chex Raihi, Wheat, me te witi witi. Kei roto i tenei kete nga momo pata Chex e toru, ka whai waahi koe ki te whiriwhiri i to tino pai. Whakamahia mo te parakuihi me te hanga ranei i tetahi Mix Chex Party reka.

Mo te hunga karekau pumui, ka tukuna e Sam's Club te Crunchmaster 5-Seed Multi-Grain Crackers. Ko enei pihikete kore-puutini kua whakamanahia he mea hanga ki te whakakotahitanga o te hinu oriwa, hamana, amaranth, harakeke, chia, me te quinoa. Ka tae mai i roto i nga peke hou-hou, he tino pai mo nga papa tiihi hararei.

Whakanuia ki te Nutella Hazelnut Spread e kore e taea. Kei roto i tenei kete e rua nga ipu 26.5-hekere o te hazelnut karaka kua horahia ki te koko. He mutunga kore nga mea ka taea ki a Nutella, mai i nga rakau Kirihimete ki nga pihikete fudge me nga keke tiihi.

Mena kei te whakamahere koe i tetahi huihuinga, e pai ana ranei koe ki te paramanawa, he tino pai te Kellogg's Club Crackers Snack Stacks. Kei roto i tenei mokihi e 24 nga putea o nga pihikete pata pata taketake. He tino pai mo te mahi me nga papa charcuterie, hupa, me nga ruku.

Whakaorangia te wa i te wa hararei me te Pillsbury Chocolate Chip Cookie Dough Tub. Ma tenei ipu paraoa pokepoke e 76 nga pihikete tiakarete, ka taea e koe te aro ki te hanga i etahi atu pihikete mai i te wahanga.

Mo nga pihikete huka ngawari me te reka, ko Betty Crocker Sugar Cookie Mix te mea me whai. Me tapiri noa he paraoa, he pata rewa, he hua manu ki te ranunga ka whiwhi koe i nga pihikete tino pai mo te wa poto. Ka tae mai te ranunga me nga putea e rima.

Whakanuia ki nga parauri whai rawa me te pahekeheke me te Whakaranu Parai Parai Tioreti Toru a Betty Crocker Hershey. Kei roto i tenei ranunga te maramara tiakarete, te tiihi tiakarete, me te koukou Tatimana pouri, ka hoatu ki a koe he maimoatanga tino pai.

Mēnā he pārekareka koe ki ngā hōtiti tunu kai puhoi, ko Hillshire Farm Lit'l Smokies Smoked Sausages me hoko. Kei roto i tenei kete he 48 hekere o nga hotiti paoa iti, he tino pai mo nga huihuinga hararei.

Ko te Bisquick Original Pancake me te Whakaranu Tunu he tino kai parani. Ka taea te whakamahi i tenei kete 96 hekere ki te hanga panekeke, kirinuku porowhita, poro hōtiti, aha atu. Kia auaha ki te kīhini me Bisquick.

Ka mutu, kaua e wareware ki te Lipton Onion Recipe Soup and Dip Mix. Ma tenei ranunga, ka taea e koe te hanga i nga ruku paati reka, nga pakihi wa, me te taapiri i te reka ki te puhoi o te tunu tunu kai penei i te tunu tunu me te heihei.

Haere atu ki te Karapu a Sam i tenei ra ki te tango painga ki enei penapena miiharo me te kohi mo nga mea tino nui o te tunu tunu hararei. Kaua e ngaro i enei utu whakamiharo!