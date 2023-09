Ko nga Keemu Pai mo nga Marena i runga i te PlayStation Plus Extra

Kei te rapu i etahi keemu ngahau me te tauwhitiwhiti hei takaro me o hoa rangatira? Kaua e titiro atu. Kua whakarapopotohia e matou he rarangi o nga keemu pai rawa atu mo nga tokorua i runga i te PlayStation Plus Extra. He tino pai enei keemu mo nga wheako takirua me nga wheako kaitakaro kotahi, ka taea e koe te pai ki te wa pai i te wa e torotoro ana i nga korero whakahirahira, te whakaoti panga, me te whakataetae i nga whakataetae hoa.

Ko te tuatahi i runga i ta maatau rarangi ingoa ko "Thomas Was Alone," he keemu panga-kaitakaro kotahi ka taea te pai ki te takirua. Ehara i te mea he ngahau noa te whakaaro tahi i nga panga, engari ka whakapakari ake i te mahi tahi me nga pukenga korero. I tua atu, ka taea te whakaoti i te keemu i roto i nga haora torutoru, ka waiho hei whiringa tino pai mo te po waatea.

Kei runga ake ko “Erica,” he keemu FMV (ataata nekehanga katoa) e tuku ana i te wheako whakaihiihi tauwhitiwhiti. Ma te takaro takirua ka taea e koe te whiriwhiri tahi me te kite ka pehea te paanga o te putanga o te korero. He rite ki te maataki tahi i te kiriata, engari me te harikoa o te kaha ki te hanga i nga korero.

Mo nga kaiwhaiwhai whakamataku, ko "Dead By Daylight" he keemu maha ka taea te takaro hei tokorua. Hurihurihia ki te takaro i te keemu me te tautoko tetahi i tetahi ma te mahi hei kanohi tuarua. Ahakoa ko koe te kaikohuru, te morehu ranei, ko te whai hoa i to taha ka taapiri atu i te hihiko me te painga rautaki.

Mena kei te rapu koe mo etahi whakataetae hoa, ko te "Hotshot Racing" he whiringa pai. Ko tenei kaiihiihi arcade e tuku aratau wehe-mata, ka taea e koe te whakataetae ki a koe ano i runga i nga momo ara. He karakara, he mea whakahihiri, he pono ka puta to wairua whakataetae.

Ko te "Moving Out 2" he keemu porangi porangi e pa ana ki te kiki me te wetewete i te wa e neke ana te whare. I hoahoatia mo te takaro tahi, ko tenei keemu me whai korero pai me te mahi tahi. Whakapaia mo etahi wa pukukata i a koe e whakatere ana i roto i te hepohepo o te neke tahi taonga.

Ko te "Sackboy: A Big Adventure" he keemu papaaho 3D tino pai ake i te takaro takirua. Ko etahi o nga reanga ka taea anake te whakaoti i roto i te noho tahi, me te whakanui i te hiahia mo te mahi tahi me te mahi tahi. He harikoa tenei haerenga whakamihi mai i te timatanga ki te mutunga.

Ko te mea whakamutunga engari ko te iti rawa, ko te "Trials Fusion" he keemu kotahi-kaitakaro e tino pai ana mo te huri. Whakataetae ki tetahi ki tetahi ki te whakarite i te waa pai ki runga i nga huarahi whakawero, ka kata tahi ranei i a koe e kohikohi ana i nga rau o nga rahua i runga i nga taumata tino uaua.

Kei te waatea katoa enei keemu i runga i te PlayStation Plus Extra me te tuku i te whānuitanga o nga wheako hei pai mo nga tokorua. Ahakoa kei te whakaoti koe i nga panga, kei te whiriwhiri koe, kei te whakataetae tetahi ki tetahi, kei te mahi tahi ranei, ko enei keemu e whakarato ana i nga haora whakangahau me te hono hononga mo nga tokorua.

Rauemi:

- Tuhinga puna: [Taitara o te tuhinga puna]