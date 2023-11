Te Kuwhatanga o te Paraire Pango: Mai i te Ra Kotahi ki te Hoko Hoko Te roa o te wiki

Ko te Paraire Pango, te ahuatanga hokohoko rongonui i te United States, kua roa e hono ana ki nga mano porangi, nga whakatuwheratanga toa moata moata, me nga utu kore utu. I te ra i muri mai i te Whakawhetai, kua tohu te Paraire Pango i te timatanga kore mana o te wa hokohoko hararei mo nga tekau tau. Heoi, i nga tau tata nei, kua tino huri te ahua o tenei huihuinga a-tau.

I tenei tau, ka whakanuia te Paraire Pango hei te 24 o Noema, ka whai waahi nga kaihoko ki te hopu i nga utu whakamiharo i runga ipurangi me nga toa pereki-maama. Ahakoa kei te mau tonu te hiranga o te Paraire Pango, kua piki tona awe ki roto i te wiki katoa o te hianga hokohoko e kiia nei ko te kaupapa Cyber ​​5.

Ko te kaupapa Cyber ​​5 ka totoro mai i te Paraire Pango, whai muri ko te Pakihi Iti i te Hatarei me te Cyber ​​Sunday/Monday, ka mutu ka mutu ko te tuku i te Rātapu. Kei ia ra o tenei mahinga hokohoko whanui tona ake kaupapa motuhake, e whakatutuki ana i nga hiahia me nga wheako o nga kaihoko. Ahakoa ko te Paraire Pango te ra mo nga utu nui ki nga kaihokohoko rongonui, ko te Rahoroi Pakihi Iti ka akiaki nga kaihoko ki te tautoko i nga pakihi o te rohe. Ko Cyber ​​Sunday/Monday e arotahi ana ki nga kaihokohoko ipurangi pera i a Amazon, e tuku utu motuhake ana ki nga kaihoko ipurangi. Ka mutu, ko te Giving Tuesday he whai waahi ki nga kaihoko ki te whakahoki, me te aro ki nga koha atawhai.

Ko tetahi o nga kaihokohoko, ko Newegg, kua awhi i te ahua tipu o te Paraire Pango ma te whakaroa atu i a raatau kaupapa hoko ki te 25 o Noema. Ka tukuna ano e ratou he taurangi utu mo te Paraire Pango, me te whakarite ka whiwhi moni whakahoki aunoa nga kaihoko mena ka heke te utu o a raatau taonga i mua i te 25th.

Ko te kunenga mai o te Paraire Pango ki roto i nga mahi hokohoko mo te wiki e whakaatu ana i te whakarereketanga o nga tikanga me nga hiahia o nga kaihoko. I te mea ka piki te rongonui o te hokohoko tuihono me te whai waahi nui ki te whakatau hoko, kua urutau nga kaihokohoko ma te whakawhanui i a raatau kaupapa hoko me te tuku mahi whakatenatena puta noa i te waa Cyber ​​5.

FAQ:

Q: He aha te Paraire Pango?

A: Ko te Paraire Pango he ra hokohoko rongonui i te United States, ka puta i te ra i muri i te Whakawhetai. E tohu ana i te timatanga o te wa hokohoko hararei me te tuku utu nui ki nga momo toa.

Q: He aha te kaupapa Cyber ​​5?

A: Ko te kaupapa Cyber ​​5 e korero ana mo te wiki-roa o te hokohoko hokohoko ka timata mai i te Paraire Pango ka mutu ki te tuku i te Rātapu. Kei ia ra o te huihuinga tana ake kaupapa hoko, e whakatutuki ana i nga hiahia o nga kaihoko.

Q: He pehea te mahi a te Newegg's Black Friday utu taurangi?

A: Ko te taurangi utu o te Paraire Pango a Newegg e whakarite ana ka whakahokia te rereketanga o nga kaihoko ki te heke te utu o a raatau mea i hokona i mua o te 25 o Noema. Ka whakamanahia e nga kaihoko te utu pai rawa atu i te wa o te huihuinga hoko roa.