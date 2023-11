Nga Whakaaetanga Apple Hou mo te Paraire Pango me te Mane Cyber ​​2023

Kei te tata mai te wa hararei, ko te tikanga kua tae ki te wa ki te whakaaro mo to rarangi hokohoko. Ko te Paraire Pango me te Mane Cyber ​​kei te tata tonu, ko te tikanga he utu nui mai i nga kaihokohoko penei i a Amazon, Best Buy, Walmart, me etahi atu. Ahakoa kei te rapu koe ki te hoko taonga mo te hunga e arohaina ana, ki te manaaki ranei koe ki tetahi taputapu hou, he maha nga utu hei painga.

Ko tetahi o nga waitohu e tino rapuhia ana i te waa hokohoko ko Apple. E mohiotia ana mo o raatau taputapu kounga teitei, he onge te kite i nga utu nui mo nga hua Apple. Heoi ano, i tenei tau kei reira etahi utu whakahihiri mo te Paraire Pango e pai ana ki a koe.

Mena kei te titiro koe ki tetahi MacBook Air hou, kei te tukuna e Amazon he utu $200 mo te tauira 2023. Kei roto i tenei pona maamaa he whakaaturanga 15.3-inihi Liquid Retina, 8GB RAM, me te rokiroki 256GB SSD. I te utu whakaheke, he tahae mo te tangata e hiahia ana ki te pona kaha, kiato.

Kei te tukuna ano e Verizon etahi utu nui mo nga taputapu Apple. Hokona i to taputapu tawhito ka tiki i te Apple iPhone 15 Pro hou mo te kore utu, i runga i to whiringa rokiroki pai. Ano, ka tukuna e Verizon te $280 mai i te iPad ina timata koe i tetahi raina hou. Hei bonus taapiri, ka whiwhi koe i te Apple TV kore utu me to hoko waea, me te ono marama o Apple One mo te kore utu.

Mo te hunga e aroha ana ki te iPad, he nui te utu o Best Buy i runga i te iPad mini. Kei roto i tenei papa kiato he tukatuka A15, he rokiroki 64GB SSD, he 4GB RAM, he whakaaturanga Retina whakamiharo. Ma te $100 hekenga, he waahi pai ki te tiki ringa ki runga i te iPad paku hou.

Mena kei roto koe i te maakete mo nga taringa ahokore, kei te tukuna e Amazon he utu $60 mo te reanga tuarua a Apple AirPods Pro. Ko enei purongo e tuku ana i te kounga oro whakamiharo ka haere mai me nga ahuatanga matatau penei i te whakakore haruru kaha.

Mo te hunga whakarongo, he $70 te utu mo te Best Buy i runga i te Apple AirPods Max headphones. Ko enei oro taringa-taringa e whakarato ana i te oro ahokore o runga kakari ka tae mai i roto i te hoahoa kiko me te huatau.

He iti noa enei o nga utu tuatahi a Apple e waatea ana i tenei Paraire Pango me te Mane Cyber. Kia mau ki te titiro mo etahi atu utu ka hoki mai ano mo nga whakahou mo nga utu hou. Ka hari te hokohoko!

Pātai Auau

He aha te Paraire Pango?

Ko te Paraire Pango he ra hokohoko rongonui ka mahia i te ra i muri i te Whakawhetai i te United States. E mohiotia ana mo ana utu nui me nga utu mai i nga tini kaihokohoko.

Ā hea te Paipi Pango 2023?

Ko te Paraire Pango 2023 ka taka hei te 24 o Noema.

Ka hokona nga hua Apple i te Paraire Pango?

Ko nga hua a Apple kaore i te tino whakahekehia i te Paraire Pango. Heoi, he maha nga wa e waatea ana etahi utu, ina koa mo nga tauira tawhito, ma nga kaihokohoko whaimana ranei.

Ka kitea e au nga utu mo nga hua a Apple i runga ipurangi?

Ae, he maha nga kaihokohoko e tuku utu ipurangi mo te Paraire Pango, tae atu ki nga papaaho e-tauhokohoko nui penei i a Amazon. He huarahi pai ki te tango i nga utu utu me te kore e toro atu ki nga toa tinana.

Me pehea e kitea ai e au nga utu pai a Apple?

Ki te rapu i nga utu pai a Apple, he mea nui ki te whakataurite i nga utu mai i nga kaihokohoko rereke me te rapu utu mo nga paetukutuku rongonui. Kia mau ki nga kaihokohoko Apple whai mana me nga kaihoko whaimana mo nga hua pono me te ratonga pono.

He utu mo etahi atu hua hangarau i te Paraire Pango me te Mane Cyber?

Tino! Ko te Paraire Pango me te Mane Cyber ​​e mohiotia ana mo te tuku utu mo te maha o nga hua hangarau, tae atu ki nga waea atamai, rorohiko rorohiko, pouaka whakaata, taputapu kaainga atamai, me etahi atu. He wa pai ki te rapu utu mo nga rama rongonui me te whakahou i to tatūnga hangarau.