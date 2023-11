Nga Whakaaetanga Paraire Pango Hou mo nga SSD Hototahi PS5

Ko te hokonga Paraire Pango a Amazon kua tiimata mai, ka whakawhiwhia ki nga kaakaro he whai waahi pai ki te piro i nga puku totika (SSD) hototahi PS5-kounga teitei i nga utu kore utu. I tenei wa, e rua nga utu nui e kore e ngaro i a koe: ko Nextorage Japan 2TB SSD mo te $99.99 noa me te Silicon Power XS70 2TB SSD mo te $95.97 noa. Ko enei SSD ehara i te utu utu noa engari ka tukuna ano he mahi tino pai.

Ko te Nextorage Japan 2TB SSD he taputapu whakamiharo e tutuki ana i nga whakaritenga katoa mo te hototahi PS5. Ma te whakanui i nga tere panui me te tuhi raupapa o te 7300MB/s me te 6900MB/s, he nui ake tenei SSD i te iti rawa o te tūtohutanga o 5,600MB/s. I tua atu, kei te whakaatu i te whakamahana konumohe-taha-rua, e whakarite ana i te hauhautanga tino pai ahakoa i nga huihuinga petipeti kaha.

I tetahi atu ringa, ko te Silicon Power XS70 2TB SSD e whakaatu ana i tona kaha me nga tere whakawhiti ki te 7300MB / s mo te panui me te 6800MB / s mo te tuhi. Na tana whakamahana konumohe kua oti te whakauru, ka oati tenei SSD i te tohanga wera pai, he pai mo te pupuri i nga mahi teitei i runga i to PS5.

He mea rawe ki te kite ko Nextorage Japan he ahuatanga whakahirahira. I whakapumautia e Sony i te tau 2019 hei waahanga-iti SSD, i whai te kamupene ki te whakawhanake i tetahi SSD mana mo te PS5. Heoi, i huri nga mahere, a, ka tukuna e Sony tana putea i Nextorage Japan ki a Phison, he kaitoro rongonui i roto i te maakete pūmau mahara-kaha. Ko te tohungatanga o Phison e whakarite ana ka haere tonu a Nextorage Japan ki te tuku SSDs tapahi-mata.

Mena he kaingākau koe ki te PlayStation e rapu ana mo te utu SSD tino pai, kia mau ki nga utu e heke mai ana i a tatou e tata ana ki te Paraire Pango. He maha ake nga tuku SSD whakahihiri ka puta ake, me te okioki, kei konei matou ki te whakahou i a koe me nga utu pai e hototahi ana ki to papatohu PS5.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He hototahi enei SSD ki te PS5?

Ae, ko te Nextorage Japan 2TB SSD me te Silicon Power XS70 2TB SSD kua hangaia mo te papatohu PS5 me te tino hototahi.

2. He aha nga painga o enei SSD ki etahi atu?

Ko enei SSD e tuku ana i nga mahi tino pai, me nga tere whakawhiti i tua atu i te iti rawa o nga whakaritenga mo te PS5. Hei taapiri, ka haere mai ratou me nga heatsinks kua oti te whakauru ki te whakarite kia pai te whakamahana i nga huihuinga petipeti kaha.

3. Ka taea e au te tumanako kia nui ake nga utu SSD ka tata mai te Paraire Pango?

Tino! I a matou e tata ana ki te Paraire Pango, he maha nga utu SSD kua whakaritea mo te papatohu PS5 ka puta. Kia mau ki te titiro, na te mea ka whakahou tonu matou i tenei wharangi me nga utu SSD pai e waatea ana.

4. He kaiarahi ano mo te rapu i etahi atu utu mo te Paraire Pango PS5?

Ae, mo etahi atu korero mo te Paraire Pango penei, tirohia to maatau aratohu matawhānui ki te PS5 Black Friday deals mo 2023. He maha nga utu me nga tuku mo nga keemu PS5, nga taputapu, me etahi atu.