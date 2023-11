Tuhinga Hou-Waitohu Hou: Nga Whakaaetanga Karekau e Taea ki runga i nga Waea Waea me nga Paoro Paoro i te wa o te hokonga o te Paraire Pango a Amazon.

Kei konei te hokonga Paraire Pango a Amazon, a mena kei te maakete koe mo nga pukoro-kounga-kounga teitei ranei, koinei te huarahi tino pai ki te hopu i etahi utu whakamiharo. I roto i nga mea rongonui ko te Beats Studio Pro haruru ahokore whakakore i nga taringa me te Beats Studio Buds nga pukoro ahokore pono, e waatea ana i nga utu utu nui.

Ko te Beats Studio Pro haruru ahokore whakakore taringa, i te utu tuatahi ki te $350, kei te waatea inaianei mo te $169.95 noa. He utu nui 51% tera! Ko enei orooro te tihi o te kounga oro o Beats, e tuku ana i nga mahi tangi pai me te whakakorenga haruru kaha. I hangaia e Apple, ka whakauruhia e te Beats Studio Pro etahi tohu tohu Apple, tae atu ki te ororongo mokowhiti me te whai mahunga, te hono kotahi-pa, me te mahi "Kimihia Taku". I tua atu, kua rite rawa ki te USB dac onge-i roto, ka taea e nga kaiwhakamahi te koa ki nga konae oro kore ngaro i runga i te USB. Tae atu ki te 40 haora te roa o te ora o te pākahiko me nga whakakopa taringa kia ngawari te kawe, he tino pai te Beats Studio Pro mo te hunga e rapu ana i te haruru ahokore teitei hei whakakore i nga taringa.

Mena he pai ake te ahua o nga taringa ahokore pono, ko te Beats Studio Buds he whiringa kore e taea. Ko te utu mo te $150, kei te waatea inaianei mo te $99.99 anake i te wa o te Amazon Black Friday Sale, ka penapena koe i te 33%. Ko enei purongo e tuku ana i te tino herekoretanga me te kore waea e hono ana i nga whakakai taringa e rua, e pai ai te pai me te whakamarie. Ahakoa to ratou rahi kiato, ka tukuna e ratou te kounga oro whakamihi me te whakakore i te haruru kaha, kia tino tika mo to oranga oranga.

Kaua e ngaro i enei utu whakamiharo i runga i nga taringa o Beats me nga taringa i te wa o te Amazon Black Friday Sale. Ahakoa he pai ki a koe nga taringa o runga-taringa, te waatea ranei o nga taringa ahokore pono, he whiringa tino pai mo koe i te utu kore utu. Whakanuia to wheako whakarongo me te pai ki te kounga pai e rongonuihia ana nga hua Beats.

Pātai Auau

1. Ko te Beats Studio Pro haruru ahokore whakakore taringa hototahi ki nga taputapu katoa?

Ae, ka taea e te Beats Studio Pro te hono ahokore ma te Nihokikorangi ki tetahi taputapu hototahi, ka whakamahia ranei me te taura ororongo 3.5mm mo nga taputapu kaore he kaha Nihokikorangi.

2. Ka taea e au te whakamahi i nga taringa o Beats Studio Pro mo nga waea waea?

Tino! Ko nga taringa he mea hanga ki te hopuoro i roto, ka taea e koe te kawe waea me te ngawari.

3. Ka tae mai nga Beats Studio Buds me nga tohutohu taringa rereke te rahi?

Ae, kei roto i nga Beats Studio Buds nga rahinga maha o nga tohutohu taringa, kia pai ai te pai me te haumaru mo ia kaiwhakamahi takitahi.

4. E hia te roa ki te utu i nga taringa o Beats Studio Pro?

Ma te taura USB Momo-C kua whakauruhia, tata ki te 1 haora me te 15 meneti hei utu katoa i nga taringa.

5. Ka taea e au te whakamahi i te Beats Studio Buds mo te korikori?

Tino! Ko nga Beats Studio Buds i hangaia kia kore e werawera, he hoa pai mo nga mahi whakangungu me nga mahi o waho.