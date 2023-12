LEGO Fortnite: He Papa Tapere Mamati Mamati Ma nga Tamariki

LEGO Fortnite, te taapiri hou ki te ao Fortnite, ka whakakotahi i te mahi auaha o te hanga LEGO me te hihiko o te keemu whawhai royale. I whakawhanakehia ma te mahi tahi mo te wa roa i waenga i nga Taakaro Epic me te roopu LEGO, ko tenei keemu mahi toi oranga e whakarato ana i te waahi mamati ngahau me te haumaru mo nga tamariki me nga whanau.

I roto i te LEGO Fortnite, ka taea e nga kaitakaro te ruku ia ratou ki roto i nga ao tuwhera nui e taea ai e ratou te takaro hei tangata tino pai mo Fortnite - penei i a Brite Bomber, Cuddle Team Leader, me Raven - he momo LEGO katoa. I runga i te huarahi, ka taea e nga kaitakaro te kohi kai me nga rauemi, ka uru ki nga pakanga takitahi me o hoa, hanga whakaruruhau mo te whakamarumaru, me te whakarite i o raatau turanga kaainga. Ka taea e ratou te tiki tangata kainga ki te kohi rauemi me te awhina kia ora i te po. I tua atu, ka taea e nga kaitakaro te torotoro i nga ana hohonu, te hura i nga rauemi onge, te kimi i nga waahi huna, me te anga atu ki nga hoariri.

Kei te timata tonu te morearea LEGO Fortnite, me nga whakahoutanga kua whakamaheretia ki te whakauru i nga ahuatanga hanga whare hou me nga kakahu ahua LEGO i te timatanga o te tau 2024. Kei te waatea te keemu mo te kore utu i runga i nga papaaho rereke, tae atu ki te PlayStation®, Xbox, Nintendo Switch™, me te PC ma te Epic Toa Taakaro.

Ko te haumaru te kaupapa matua, a ko LEGO Fortnite, penei i nga wheako katoa i Fortnite, ka whakauru i nga mana a nga matua me nga waahanga haumaru Epic Games. Kua whakatauhia te E10+ e te ESRB, e whakarite ana i te wheako pai mo nga kaitakaro o nga reanga katoa.

He mea hanga ki roto o Fortnite me te whakakaha e Unreal Engine 5, ka tukuna e LEGO Fortnite he wheako rumaki me te ahupūngao pono me nga taiao whakangaro. Ka whakamahi te keemu i te hangarau o te Ao Wehewehenga ki te rere i te 95 kiromita tapawha o te waahi purei, a ka whakamahia e ia te anga Whakatupu Ihirangi Tikanga hei hanga hihiri i nga taiao taipitopito.

Ko te hononga i waenga i te Rōpū LEGO me nga Taakaro Epic ka toro atu ki tua atu o LEGO Fortnite. Ko Unreal Engine kei te whakamahia mo etahi atu wheako takaro LEGO, penei i te LEGO DREAMZzz ™ me te LEGO NINJAGO ™. Ko nga kamupene e rua kei te mahi i nga mahanga mamati mo nga mano o nga huānga LEGO tinana, e whai ana ki te hanumi i te ao o te takaro tinana me te ao mamati kaore ano i mua. Ka whai waahi nga Kaihanga puta noa i te Fortnite Ecosystem ki enei mahanga mamati ma te Unreal Engine me nga taputapu Creative a Fortnite, me te whakanui ake i nga mahi auaha.

He mea whakamiharo, he timatanga noa tenei, na te mea kei te whakaaro te roopu LEGO me nga Taakaro Epic ki te whakauru i etahi atu keemu-ahua LEGO ki roto o Fortnite a meake nei. Ka noho tahi, ka whai ratou ki te whakawhanake i nga wheako takaro matihiko e whakahihiri ana, e whakangahau ana i nga tamariki i te wa e hanga ana he piriti i waenga i te ao tinana me te ao matihiko.