Nga Tirohanga Kanorau i roto i nga Pukapuka Pai a 2023

Ko te tau 2023 te tau o nga whakatutukitanga o nga mahi tuhituhi kua mau i te aro o nga kaipanui puta noa i te ao. Mai i nga mahara whakaohooho ki nga mea ngaro kohuru, he maha nga tirohanga a enei pukapuka mo te oranga, te aroha, me te wheako tangata.

Andrew Leland, The Country of the Blind: A Memoir at the End of Sight (2023)

I roto i tana whakamaharatanga, ka rukuhia e Andrew Leland te ao matatini o te matapo me ona paanga ki tona oranga. I roto i tana haerenga, ka tirotirohia e ia nga rohe pouri i waenga i te kite me te matapo, ka ruku ia ia ki roto i te hapori o te hunga matapo i te wa e mau tonu ana te hono me te noho manene. Ko nga korero pakiwaitara a Leland me nga korero whakamohio e mau ana i nga kaipānui ki te torotoro hohonu ki te tuakiri me te whakaae.

Katie Williams, Taku Kohuru (2023)

Ka whakaatu a Katie Williams i tetahi mea ngaro kohuru sci-fi e torotoro ana i te hohonutanga o te hononga tangata. Whai muri i te korero mo Lou, he whaea hou me te patunga whakamutunga o te kaikohuru rangatū, ka rukuhia e te pukapuka nga kaupapa o te maatua, te whakahoahoa, me te ngako o te tikanga o te ora. Ma te mohio a Williams ki te whakakotahi i nga huānga o nga mahi whakahihiri me nga ariā o te ao, ka hanga he panui whakaihiihi e pupuri ana i nga kaipanui ki te taha o o ratou nohoanga.

Mariana Enriquez, tr. Megan McDowell, To Tatou Wahi o te Po (2022)

Ko te pukapuka tuatahi i whakamaoritia a Mariana Enriquez, Our Share of Night, he hautoa nui e hono ana i te whanau, te kaupapa torangapu, me te hihiri o te ira tangata. Ma te tino whakaahua me te pouri hohonu, ka peita a Enriquez i tetahi pikitia o Argentina e ruku ana i nga kaipanui ki roto i ona kakahu whakapaipai. Ka tangi te pukapuka ki nga kaipanui, ka noho tonu ki a ratou i muri i te hurihanga o te wharangi whakamutunga.

Catherine Lacey, Haurongo o X (2023)

Ko Catherine Lacey's Biography of X he tino torotoro i nga hononga me te ahua pohehe o te mohio hohonu ki tetahi. Ko tenei pakiwaitara kare-a-roto e whai ana i te haerenga o te pouaru i a ia e wetewete ana i nga uauatanga o te tuakiri o tana wahine kua mate me tana mate. He hohonu, he whakahihiri te whakaaro o te tuhinga a Lacey, ka whakaaro nga kaipanui ki te riipeneta o te hononga tangata.

Kathleen Alcott, Ohotata: Nga Korero (2023)

In Emergency: Stories, Ka whakaatu a Kathleen Alcott i te kohinga o nga korero tino raranga e whakakoi ana ki nga wahine e raru ana ki nga raru whaiaro me te paanga pumau o te tane paitini. Ko te kaha o Alcott ki te ruku i nga uauatanga o te hinengaro o te tangata e whiti ana i roto i ia pakiwaitara, e whakaatu ana i tana pukenga whakamiharo hei kaituhi.

Ko nga pukapuka pai rawa atu o te tau 2023 kua whakawhiwhia ki nga kaipanui he maha nga tirohanga, mai i nga maharatanga e tirotiro ana i nga rohe o te tirohanga ki te kohuru i nga mea ngaro e pana ana i nga rohe o te mooni. Na enei pukapuka i whakapoapoa te hunga panui ki o ratou korero whakahihiri whakaaro me o ratou mohiotanga hohonu, e whakaatu ana ko nga tuhinga kei te noho tonu hei huarahi kaha mo te tirotiro i nga uauatanga o te wheako o te tangata.