Nga Ui Auau (FAQ)

Me Whakatarewahia e te Poari a Tesla a Elon Musk mo te tautoko i nga Tirohanga Antisemitic?

Kei te karanga tetahi kaipupuri moni i Tesla me tetahi tohunga whakahaere rongonui mo Elon Musk, te Tumuaki o Tesla, kia whakatarewahia e te poari whakahaere o te kamupene mo te tautoko i nga whakaaro antisemitic i runga i nga paapori pāpori. E whakapono ana a Jerry Braakman, te perehitini o First American Trust, i whiti a Musk i tetahi raina ma te whakaae ki tetahi panui antisemitic i runga i tetahi papaapori rongonui rongonui. E tohe ana a Braakman kia kaua te Tumuaki o tetahi kamupene a te iwi e hora mauahara, ahakoa he aha nga mana whaikorero.

Ko tenei tautohetohe i arai atu ki nga rama nui penei i a Disney, NBCUniversal, me Warner Bros. Discovery ka aukati i a raatau panui i runga i te papaaapapa a Musk. Ahakoa kaore enei kamupene i kii tika i ta raatau whakatau ki te pou a Musk, i kitea ko etahi o a raatau panui i whakanoho tata ki nga kaupapa antisemitic i runga i te papanga.

E kii ana a Braakman me waiho a Musk ki te whakamatuatanga mo te 30 ki te 60 ra ka tono kia haere ki te whakangungu aroha me te rongoa. E whakapono ana ia kaore nga taonga a Musk me tana tohungatanga hangarau me te pakihi e whakahē ana i ana korero, a ko tana whanonga e tohu ana he hiahia awhina.

Ko Jeffrey Sonnenfeld, te tumuaki mo nga rangahau kaiarahi i te Yale School of Management, e whakaae ana me mahi te poari o Tesla. E kii ana a Sonnenfeld me whakatārewahia a Musk mai i te taitara Tumuaki, a tera pea ka tukuna ano hei apiha hangarau matua, me te iti o te paanga ki te utu hea o te kamupene.

Heoi, he mana nui a Musk i roto i a Tesla, na te mea ehara ko ia anake te Tumuaki engari kei te noho ano ia i runga i te poari whakahaere, a, ko ia te kaipupuri hea takitahi. Ahakoa kei te karanga etahi o nga kaipupuri hea me nga tohunga ki te poari ki te pupuri i a ia kia haepapa, ko etahi e kii ana i te pohehe mo to ratau hiahia me to raatau kaha ki te mahi tika.

I te mutunga, ko te whakatau kei te poari a Tesla. Ko te tautohetohe ka ara ake nga patai nui mo nga kawenga a nga Tumuaki i roto i nga kamupene hokohoko whanui, nga rohe o te whaikorero korero, me te whanui o nga poari ki te wawao i nga whakaaro whaiaro i whakapuakihia e o ratou rangatira.

Q: Ko wai kei runga i te poari Tesla?

A: Ko te poari o Tesla ko Robyn Denholm te kaiarahi, ko James Murdoch, ko Ira Ehrenpreis, te teina o Musk, ko Kimbal, me Musk ano. He nui te mana o Musk hei kaiwhakarewa, Tumuaki, me te kaipupuri hea takitahi o te kamupene.

Q: He aha etahi o nga kaipupuri hea me nga tohunga e kii ana kia whakamutua a Musk?

A: E whakapono ana ratou ko Musk e tautoko ana i nga whakaaro antisemitic i runga i nga paapori pāpori kaore e whakaaetia mo te Tumuaki o tetahi kamupene a te iwi. E tohe ana ratou ko ana whanonga e whakakino ana i te waitohu o te kamupene, a ma te poari e mau ki a ia te kawenga me te whakatika i ana mahi.

P: I pehea te whakautu a etahi atu kaihautu pakihi ki te tautohetohe?

A: Ko etahi o nga kaihautu pakihi rongonui, penei i te piriona piriona hedge fund Bill Ackman, kua tu ki te taha o Musk me te tiaki i a ia ki nga whakapae mo te whakahē. Heoi, ko etahi, penei i a Ross Gerber, Tumuaki me te perehitini o Gerber Kawasaki, kua whakahee i te whanonga a Musk me te whakaatu i te awangawanga mo tana paanga ki te ingoa o Tesla.