Te Whakatupuranga Panuku: Tecno Spark Go 2024 Ka Hurihia me nga Whakapaipai Hihiko

Kua hurahia e Tecno tana waea atamai hou, te Tecno Spark Go 2024, ki Malaysia me nga Philippines. Ko te hanga i runga i te angitu o tona mua, te Tecno Spark Go 2023, ka kawea mai e tenei tauira hou etahi whakamohoatanga whakahihiri ki te tepu. Ahakoa ko te tauira 2023 e whakaatu ana i te quad-core MediaTek Helio A22 SoC, ko te tauira 2024 e whakakahangia ana e te Unisoc T606 chipset, e kii ana kia pai ake te mahi me te whai hua.

Ko tetahi o nga ahuatanga motuhake o te Tecno Spark Go 2024 ko tana whakaaturanga 6.6-inihi HD+ LCD me te reiti whakamahana o 90Hz. Ko te mea nui, kei roto i te whakaaturanga he tauranga hihiri e hanga ana i tetahi hākoritanga pahū-ake ahua pire, he rite ki te Moutere Dynamic o Apple. Ko tenei ahuatanga auaha ka taapiri i te pa o te huatau ki te wheako kaiwhakamahi katoa.

I runga i nga taputapu, ko te Tecno Spark Go 2024 he taputapu UniSoC T606 SoC me te Mali G57 GPU. Kei te whakanui ano i te 4GB o te RAM, ka taea te whakanui ake ki te 8GB, me te 128GB o te rokiroki ka taea. Na tona kaha ki te rokiroki, ka taea e nga kaiwhakamahi te penapena ake i o raatau ihirangi rongorau tino pai me te kore e awangawanga mo te ngaro o te waahi.

I roto i te tari kaamera, ko te Tecno Spark Go 2024 e whakaatu ana i te kamera 13-megapixel tuara tuatahi me te kamera tuarua a AI-powered. I tua atu, he hakinakina he kamera 8-megapixel o mua kei roto i te mokowhiti poka-punch-a-waenganui i te tihi o te whakaaturanga, e whakarite ana i nga mahi whaiaro whakamiharo.

Ko te whakakaha i te taputapu he pākahiko 5,000mAh e tautoko ana i te utu waea 10W. Ma tenei ka taea e nga kaiwhakamahi te parekareka ki te whakamahi roa me te kore e whakakii i nga wa katoa. Ko te taapiri o te tauranga USB Momo-C me te pukoro tapumati-taha ka whakanui ake i te waatea me te haumarutanga o te atamai.

FAQ:

Q: He aha te utu me te waatea o te Tecno Spark Go 2024?

A: Ko te Tecno Spark Go 2024 e waatea ana i roto i nga whiringa tae e wha me te utu mo te RM 399 (tata ki te Rs. 7,200) i Malaysia me te PHP 3,899 (tata ki te Rs. 5,900) i nga Philippines.

Q: Ahea te Tecno Spark Go 2024 kia hokona i roto i te Philippines?

A: Ka hokona te Tecno Spark Go 2024 ka timata i te Noema 25 ki Philippines.

Q: He aha nga whiringa hononga o Tecno Spark Go 2024?

A: Ko te Tecno Spark Go 2024 e tuku ana i te 4G, WiFi, Bluetooth, me te hononga GPS.

I roto i te katoa, ko te Tecno Spark Go 2024 e tu tika ana hei whakakapi mo tona mua, e tuku ana i nga ahuatanga whakahihiri me nga whakamohoatanga e whakatutuki ana i nga hiahia o nga kaiwhaiwhai hangarau. Na tana hoahoa ataahua, taputapu kaha, me te whakaaturanga whakarei ake, ka whai waahi tenei atamai ki te tohu tohu i te maakete whakataetae.