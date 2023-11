Ka Whakakitea e T-Force nga SSD Gen4 NVMe SSD e utu ana me te tere me te Raina G70 me te G50

Ko T-Force, te waitohu petipeti o te mahara me te kaiwhakarato rokiroki a Team Group Inc., kei runga i te kaupapa ki te huri i te wheako petipeti. I tenei ra, kei te whakapehapeha a T-Force ki te panui i te whakarewatanga o tana rarangi hou o nga SSD petipeti - te G70, G70 PRO, G50, me G50 PRO. Ko enei SSD e whakamahi ana i te atanga PCIe Gen4x4 tapahi-mata me te whakaatu i te kaiwhakahaere rongonui a InnoGrit e tuku ana i te tino pumau.

Ko tetahi ahuatanga motuhake o te T-Force G70 me te G70 PRO SSD ko o raatau tere panui whakamiharo, ka eke ki te 7000 MB/s. I tetahi atu taha, ko te G50 me te G50 PRO SSD e whakarato ana i nga tere tere o te tere ki te 5000 MB/s. Ko nga SSD e wha katoa i hangaia i roto i te ahua M.2 2280, ka haere tahi me nga totohu wera graphene ultra angiangi a T-Force. Hei taapiri, ko te momo G70 PRO kua whakauruhia ki te whakamahana konumohe konumohe, e whakarato ana ki nga kaiwhakamahi etahi atu whiringa whakamahana.

Ko tetahi o nga painga nui o te rarangi SSD hou a T-Force ko to ratou hototahi ki te mokamoka roha PS5 SSD, me te whakarite kia whai hua nga kaikopere PC me nga kaiwhakamarie mai i nga kaha mahi teitei o enei PCIe 4.0 SSDs.

Ma te hangarau keteroki SLC, ka taea e te G70 me te G50 SSD te whakarite ki nga whakaritenga petipeti rereke. I tenei wa, ko nga G70 PRO me te G50 PRO SSD e tautoko ana i te DRAM me te SLC keteroki, ka whakawhiwhia ki nga kaitakaro nga whiringa maha hei whakarei ake i o raatau wheako petipeti.

Ko te kaupapa matua a T-Force i te rangimarie o te hinengaro o ana kaiwhakamahi ma te whakauru i te G70, G70 PRO, G50, me G50 PRO PCIe 4.0 SSD me te rorohiko aroturuki SMART a TEAMGROUP. Ma tenei raupaparorohiko ka taea e nga kaitoro te aro turuki i te hauora o a raatau SSD me te pai ki te whakarite me te whakamatautau kia pai ai te mahi.

Ko nga T-Force G70, G70 PRO, G50, me G50 PRO PCIe 4.0 SSDs ka waatea mo te hoko mai i te toa o Amerika ki te Raki o Amazon hei te mutunga o Hakihea. Kia rite ki te whakawhiti ki te taumata hou o te mahi petipeti me te rarangi SSD hou a T-Force.

FAQ

Q: He aha te ahua o te T-Force G70 me te G70 PRO SSDs?

A: Ko nga T-Force G70 me te G70 PRO SSD e tuku ana i nga tere panui ki runga ki te 7000 MB/s, he pai mo nga kaakaro e hiahia ana ki te rokiroki mahi nui.

Q: He aha nga whiringa whakamahana e waatea ana mo nga T-Force SSDs?

A: Ko nga SSD katoa i roto i te rarangi G70 me G50 ka tae mai me nga totohu wera graphene tino kikokore. Ko te momo G70 PRO ano he whakamahana konumohe konumohe mo te whakamatao atu.

P: Ka taea e au te whakamahi i enei SSD me taku PlayStation 5?

A: Ae, he hototahi nga T-Force SSDs ki te mokamoka roha PS5 SSD, ka whai hua nga kaakaro papaaho mai i o raatau kaha tere.

Q: Me pehea taku aroturuki i te hauora o taku T-Force SSD?

A: Ka whakarato a T-Force i a raatau rorohiko aroturuki SMART, e taea ai e nga kaiwhakamahi te whai i te hauora o a raatau SSD me te whakarite ngawari me nga tikanga whakamatautau.